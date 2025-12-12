台中福華30週年慶祭「30回甘」方案大灑好康

▲台中福華歡慶30週年，祭「30 回甘」回饋系列，餐飲有週年限定料理及多重驚喜優惠.（圖／福華飯店提供）(406.26 kb)

[NOWnews今日新聞] 台中福華大飯店歡慶30週年，即日起以「30回甘」為主題，啟動史上最具力度的年度回饋方案，從餐飲、住房、APP會員禮遇到1212線上商城狂歡檔，全館推出多層級優惠，可說是年底最強促銷一次到位。此外，1995年出生者看過來，平日來店消費即贈抽獎券一張，有機會將價值26400元的豪華套房住宿券帶回去，快來試手氣，與台中福華一起歡慶幸福30。

福華大飯店表示，包括餐飲滿3,000送3,000、住房買一送一、Line集點換禮與線上商城1212限時優惠，APP會員再享多重禮遇等，成為年底最具吸引力的旅宿促銷檔期，預計將帶動年底餐飲聚餐、節慶送禮與國旅住房需求再升溫。

▲台中福華30週年慶推出「30有禮 1+1」，住房買一送一，加碼贈限定好禮-「台灣好食券」與「福寶」絨毛吊飾，（圖／業者提供）

餐飲方面，單筆消費滿3,000 送3,000 電子抵用券，再贈福華古早味糖葫蘆(每日限量)。單筆滿30,000可參加「豪禮任你抽」，獎項包含價值近3萬元的雅緻豪華套房住宿券、靈感羽毛枕、雪蛤燕窩飲禮盒、滴雞精禮盒、冷凍牛肉麵禮盒、咖啡禮盒等多項經典商品， 獎項總價值逾30萬元。

▲台中福華30週年餐飲優惠「三千翻倍」，單筆消費滿 $3,000 送 $3,000 電子抵用券，（圖／業者提供）

館內三大餐廳覓舍、江南村、海華樓同步祭出30多道週年限定料理，內用即可參加LINE集點活動，集滿點數可兌換好餃子、古早味蛋糕等商品。1F豪吧亦推出 8 款30週年限定西點，包括古早味蛋糕、經典柏林千層、4吋芋頭布丁蛋糕、柑橘乳酪切片等，以台灣味與台中福華經典呈現品牌30歲的甜蜜時刻。

▲台中福華電商1212狂歡購-冷凍牛肉麵禮盒加 $12 多1盒.（圖／業者提供）

住房方面，推出《30有禮1+1=2》住房專案，入住高級雙人房每晚5,930元 起，含翌日早餐二客，再加贈一晚《30再續平日不含早住宿券》。每房加碼贈 30 週年限定好禮—「台灣好食券」與「福寶」絨毛吊飾，會員APP再回饋老會員回住禮。

週年慶期間，線上商城「饗福商城」與1F豪吧營運同步啟動「1212狂歡購」，超值回饋最低51折起。多款常溫禮盒任選一盒送雪蛤燕窩飲五瓶（66折），優惠價 1,580元、冷凍牛肉麵禮盒加12元 多1盒（51折）、好餃子新品享買二送一（66折）、羽毛被搭配羽毛枕組(67折)等多款生活選品限時特惠。豪吧亦推出咖啡買一送一，國旅卡消費再享多重滿額贈禮。

▲1F 豪吧以台灣味結合30週年設計推出限定西點。（圖／業者提供）

此外《30一起，好運有你》祭出1995年出生者限定活動，平日來館消費可獲得豪華套房住宿抽獎券乙張。APP會員活動則推出《APP會員五大禮遇》包括點數三倍送、迎新禮、會員來店禮、滿額加購與點數放大術，多重優惠加碼回饋。饗福商城 線上訂購：https://tc-howard.com/

