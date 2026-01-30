台中禽流感大量斃死雞偷運苗栗掩埋 開挖一查「總數高出通報數」
苗栗縣後龍鎮外埔地區的大排水溝1月26日發現遭棄置斃死雞235隻，隨後依台中市提供的資料，顯示鎮內另有私有地遭非法掩埋斃死雞，經縣府開挖後清點出1216隻，目前總計在後龍鎮發現的斃死雞達到1451隻，跟通報數量有落差，另經比對棄置在大排和私有地掩埋的雞屍，外觀特徵及雞齡呈現高度相似，涉案地主將另案移請司法機關偵辦。
苗栗縣政府表示，縣府最早在1月26日接獲通報，在後龍鎮外埔大排水溝內發現遭棄置斃死雞隻235隻，相關單位隨即完成清除作業，並同步啟動防疫應變措施。後來經台中市政府提供資料，涉案業者承認曾載運斃死雞1150隻至後龍鎮的私人土地掩埋，業務單位確認地點後，進行開挖及清消作業。
苗栗縣動物保護防疫所表示，台中市豐康畜牧場涉嫌利用私有土地非法掩埋大量斃死雞，縣府29日依防疫權責會同相關單位前往現地開挖、清除及消毒等防疫措施；經開挖，掩埋地點實際清出斃死雞多達1216隻，比通報還多出66隻，連同先前在外埔大排水溝內清除的235隻，合計共清除斃死雞1451隻，與通報數量有落差；相關數量差異已納入後續責任釐清、依法裁處的重要事證，縣府將持續與各單位強化橫向聯繫與合作，配合後續調查究責工作。
動防所表示，連日來在發現病死雞現場及周邊完成清消作業，同時也針對周邊3公里內的禽場全面採樣送驗及後續監測作業，檢驗結果均為陰性，顯示疫情風險已獲有效控管，阻斷病毒殘留與擴散風險，呼籲民眾不必恐慌，如發現異常死亡家禽情形，請即時將資訊通報苗栗縣動防所，電話037-320049，大家共同守護產業安全與民眾健康。
另外，苗栗檢方針對後龍鎮外埔漁港北側大排水溝出現大量雞屍遭棄置情事，1月28日分案指派檢察官陳信甫指揮苗栗縣竹南警分局偵辦，檢方今天下午實施訊問，訊後認為雲姓、顏姓被告均涉犯廢棄物清理法相關規定，分別諭知40萬元、20萬元交保候傳及限制出境出海，檢方並將持續追查相關共犯及事證。
更多udn報導
控呂秋遠逼墮胎勝訴 女律師落淚：謝法官看到真相
美模式估9日北台灣0度？氣象粉專：很外行
「台灣第一美腿」罹亮細胞卵巢癌 暴肥20kg
71歲婦獲體格賽世界第4 曝保持青春身材5秘訣
其他人也在看
比「霸王寒流」還冷？美最新預測北台灣恐0度 鄭明典這樣看
1月即將進入尾聲，寒冷的天氣並未因此告一段落。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，最新的美國電腦預測模式，2月9日早上8點平地有機會出現0度低溫，比2016年的霸王級寒流還強，引發關注。對此，前中央氣象局長鄭明典親自解釋了。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6則留言
又要變天！「這天起」全台炸雨彈 北部低溫恐剩10度
把握好天氣！氣象粉專「天氣風險」提醒，週五（30日）受高壓迴流影響，南部高溫仍可飆到27度，但緊接著週六（31日）鋒面與華南雲雨區接力報到，不僅全台有雨，至晚間強冷空氣也南下，北台灣體感將轉為極度濕冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2則留言
把握今天好天氣！明起轉濕冷 周末0度線逼近北台灣
今溫度回升天氣好轉，明週五雲量漸增多，週末轉雨再降溫天氣多一典 ・ 1 天前 ・ 2則留言
雨神降臨！「這時段」華南雲雨東移全台有雨 最低恐探10度
根據氣象粉專「天氣風險」預測，本週六（31日）起受鋒面通過與東北季風增強影響，全台將進入「有感降溫」模式。此外，在週日至下週一清晨，受到華南雲雨帶東移影響，不只中北部、東半部持續陰雨，連南部地區也會有局部陣雨，體感將相當溼冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
周末天氣如何？周日低溫下探10度 一路濕冷到下周一
天氣持續受到東北季風影響，周六清晨鋒面開始逐漸移入，台灣各地天氣轉濕冷。天氣風險公司提醒周日晚間低溫可能來到10度，搭配周末移入的水氣，不排除中北部的高山地區有機會出現局部冰霰或降雪的情況。天氣多一典 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
週末變天！天氣轉濕冷 2/7前後估有另一波冷空氣南下
中央氣象署表示，明(31)日鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉涼；台灣中部以北、東北部地區及金門、馬祖有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島、南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區...華視 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
今晨僅7.6度、白天回暖南部飆29度！這天又變天強冷空氣襲 轉雨時間曝
中央氣象署指出，今（29）日輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
降雨反覆！週六冷空氣報到「不排除大陸冷氣團」 最冷時刻曝光
【緯來新聞網】今（29日）白天東北季風減弱，氣溫回升，感受舒適，不過本週天氣不穩定，降雨型態反覆，整緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
鋒面週六報到！北台灣先轉雨 中部、花東晚間加入降雨行列
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書指出，今（29）日乾空氣影響，清晨竹苗出現明顯輻射冷卻，新竹關西低溫僅7.5度，白天回暖但日夜溫差大。明（30）日雲量增多、仍偏暖。週六鋒面通過、東北季風增強，北台灣率先轉雨降溫，午後到晚間雨勢明顯，並逐步擴及中部、花東地區。週日到下週一濕冷最明顯，北部白天僅15至17度，中北部高山不排除出現冰霰或降雪，下週二天氣才逐步回穩。民視 ・ 1 天前 ・ 發表留言
週末變天！冷空氣襲「北台轉濕冷」 跌破10度時間曝
今(30)日天氣多雲時晴，白天北部舒適、中南部微熱。氣象專家吳德榮指出，明(31)日冷空氣南下，北台愈晚愈濕冷，下週三至週五新竹以南因輻射冷卻，部分縣市有出現10度以下機率，下週五晚起另一波「很強」的冷空氣南下。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
把握好天氣！週末冷空氣報到 「北部轉濕冷」直到這天才回暖
今天（30日）吹東南風，中部以北到東北部地區雲量可能會比較多一些，越往南受影響會越小。不過明天（31日）下午就會有鋒面經過台灣，週末兩天（1月31日、2月1日）苗栗以北到大台北、宜蘭一帶會逐漸開始有短暫陣雨出現，一直要到下週二（2月3日）天氣才會好轉。鏡報 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
北市7旬翁染漢他病毒亡！衛生局提醒「4症狀」勿輕忽
台北市出現今年首例「漢他病毒症候群」本土病例，台北市衛生局30日公布，居住於大安區的70多歲男性，近期無國內外旅遊史，主要活動範圍以住家為主，經疫調發現，個案住家周邊常有鼠類出沒，29日個案住家周遭鼠隻檢驗為陽性，已於30日由北市環保局對個案住家半徑200公尺內噴消、孳清、投藥與滅鼠。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
明溫暖周末鋒面及冷空氣南下 下周一北台灣最濕冷低溫14℃
中央氣象署最新天氣預報指出，明天（30日）是未來一周最溫暖的一天；周六（31日）下半天鋒面通過及冷空氣南下，預估下周一（2月2日）最冷，北台灣全天濕冷，氣溫約攝氏14至15度，2月3日白天起逐漸回溫。Yahoo即時新聞 ・ 1 天前 ・ 1則留言
把握好天氣！今各地溫暖舒適 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（30）天台灣附近吹偏東風，各地溫暖舒適，不過受華南中層雲系移入影響，各地雲量偏多，除迎風面東半部及恆春半島短暫雨之外，西半部山區亦有零星降雨，其餘地區則相對偏乾。民視 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！3縣市清晨探10度 下波鋒面「這天」殺到全台有雨
今（29）日受到輻射冷卻效應影響…民報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
今回暖週末又要變天！2地區「連續濕冷3天」 下週這時再迎冷空氣
今晨受東北季風影響，新竹關西出現7.8度低溫，白天以後氣溫逐漸回升，中南部甚至可達到27度。不過氣象專家提醒，週六（31日）下午有一波冷空氣南下，將持續影響到下週二（2/2），回溫後下週六（2/7）又有另一小波冷空氣南下，請留意天氣變化。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
全台今年首例漢他病病毒！北市7旬老翁發病8天亡 大安區抓到2陽性鼠
疾管署今（30）日公布國內今年首例漢他病毒症候群病例。為北部70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治於加護病房後症狀未改善，於1月13日因敗血症併多重器官衰竭死亡，經通報檢驗確診漢他病毒症候群。太報 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
今年首例！北市7旬翁染漢他病毒亡 住家附近逮2鼠陽性
國內現今年首例漢他病毒！疾管署今日（30）公布，北部一名70多歲男性，具慢性病史，潛伏期無國外旅遊史，1月上旬出現呼吸喘、發燒、腸胃道症狀至急診就醫，隔日因症狀加劇再次至急診就醫，收治加護病房後症狀未改善，13日因敗血症合併多重器官衰竭死亡，通報檢驗確診漢他病毒症候群。住家周邊共計捕獲4隻老鼠，其中2隻驗出漢他病毒陽性。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低
美預測台北平地0度？專家打臉：機率非常低EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
週六鋒面南壓 全台降雨增加！專家曝「降雪」時間
即時中心／温芸萱報導天氣風險公司資深顧問吳聖宇今（30）日在臉書指出，今日華南雲系東移，台灣各地出現短暫小雨或飄雨，山區降雨略明顯。週六鋒面南壓，全台各地降雨機會增加，北部白天高溫17-19度，中部及南部22-26度。週日東北季風增強，北部及東半部將出現陰雨的天氣。民視 ・ 8 小時前 ・ 發表留言