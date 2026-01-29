台中禽流感死雞丟埋苗栗 鍾東錦震怒要求重罰送辦

台中市豐原區一處蛋雞場確診禽流感，業者未即時通報並坦承私埋死雞，其中約千隻埋在苗栗後龍農地、部分丟棄出海口大排。苗栗縣長鍾東錦今天得知震怒，要求重罰移送法辦。

苗栗縣長鍾東錦。（圖／中天新聞）

苗栗縣後龍鎮外埔大排水溝26日發現遭棄置大量雞屍，經採檢送驗確診H5N1亞型高病原性禽流感。苗栗縣動物保護防疫所今天證實，死雞來自於爆發禽流感疫情的台中市豐原區蛋雞場，根據台中市農業局提供資訊，業者坦承將死亡的1773隻雞，623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗縣。

廣告 廣告

台中市府今天派員撲殺剩餘約5000隻蛋雞。（圖／台中市政府提供）

鍾東錦得知消息震怒，直呼業者非常可惡、非常離譜，要拜託台中市政府拿出鐵腕措施並考慮廢止其畜牧場執照。

鍾東錦受訪指出，業者發現大量雞隻異常死亡，非但沒有通報疫情，還載1000多隻死雞到苗栗縣，私自掩埋在後龍鎮外埔里私有地、一部分丟在附近出海口大排，萬一雞瘟蔓延到苗栗，造成苗栗養雞業重大損失，誰來負責。

鍾東錦說，遭埋死雞的地主更是可惡，縣府農業處第一時間上門要求開挖處理，對方竟然拒絕，他已指示農業處，由警方介入報請檢方指揮偵辦。

鍾東錦表示，此案涉及動物傳染病，有公共危險問題，應以刑事案件角度偵辦，不但要對地主重罰，台中市府也應該要用強硬手段，對於養雞場做最嚴厲懲處。

縣府農業處表示，苗栗掩埋死雞的私有農地約有1000隻，昨天已加強環境清消，下午將會同檢警前往開挖，將死雞集中指定化製銷毀。

對於地主部分，農業處指出，擬研議依違反廢棄物清理法送辦，依廢清法第46條規定，未經主管機關許可，提供土地回填、堆置廢棄物，可處1年以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣1500萬元以下罰金。（中央社）

延伸閱讀

苗栗山坡地遭濫墾並回填「不明土方」 鍾東錦下令開罰究責

承諾捐錢助學「一輩子」 鍾東錦：還有一口飯吃就會繼續捐

最狂縣長罕曬女兒萌照！神顏值「驚人學歷」曝 鍾東錦感性吐心聲