台中禽流感病死雞去向曝 1773隻死雞埋兩地

台中豐原某蛋雞場爆發禽流感疫情，台中市動保處29日早上進行全面撲殺。（圖／台中市府）

台中豐原某蛋雞場爆發禽流感疫情，台中市動保處29日早上進行全面撲殺，1726隻雞屍已規送至化製場所妥善處理，場內所有5300多隻雞今將全數撲殺完畢。據業者供稱，近期暴斃的1773隻雞，623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，市府指出，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。

台中市府表示，台中市為今年全國第四個發生禽流感的縣市，今早已進行全場雞隻撲殺，截至上午9時35分，已完成撲殺計1726隻，並依規將雞屍送至化製場所妥善處理；場內所有的5300多隻雞會於今日全數完成撲殺。

至於網友爆料稱業者日前將病死雞埋在自家花園，以及用袋子打包載運出場，引發傳染及食安隱憂。市府表示，據業者所述，病死共計1773隻，其中623隻埋在自場，1150隻埋在苗栗，相關掩埋細節將再會同防檢署進行疫調。

市府指出，台中市動物保護處於27日主動先以電話通知，並於28日上午8時26分以電子公文發函給苗栗縣動物保護防疫所進行相關防疫處置。

