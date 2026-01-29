台中禽流感病死雞散佈別縣市 陳品安：苗栗不該是別人的垃圾場

針對台中禽流感問題，陳品安說，苗栗不該是別人的垃圾場。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 台中爆發禽流感，但病死雞隻卻載運到苗栗掩埋棄置。對此，民進黨苗栗縣長參選人陳品安今（29）日直言，苗栗不該是別人的垃圾場，台中市政府疏於管理養雞場，讓病死雞散佈到鄰近縣市。她強調，「作為苗栗人，我們無法接受這件事」，呼籲中市府負起責任。

陳品安今透過臉書發文表示，1月10日台中豐原「豐康牧場」的雞隻就出現禽流感症狀，直至1月27日台中市動保處才開立移動管制書。她說，在這17天的空窗期間，台中業者不只知情不報，還將1773隻暴斃雞中的1150隻，載運到苗栗掩埋棄置。

廣告 廣告

陳品安指出，苗栗不該是隔壁縣市的棄置場，台中市政府更不該疏於管理養雞場，甚至讓病死雞散佈到鄰近縣市。她說，很多苗栗的雞農兢兢業業、防疫消毒的努力，真的很有可能因此次台中市政府的怠惰和不肖業者的知情不報，而毀於一旦。

陳品安表示，台中好不容易度過非洲豬瘟疫情，現在又出現禽流感，不肖業者甚至將雞屍丟到苗栗。她強調，「作為苗栗人，我們無法接受這件事」，請台中市政府好好負起責任，妥善管理、嚴謹疫調，讓苗栗蛋農能安心養雞，也讓消費者能吃的安心！

陳品安指出，台中市政府今天下午也正式對外說明，事發案場生產的雞蛋，其中有4640台斤販售至苗栗，但目前流向已有掌握，市售端亦無蛋品流通，也請各位鄉親民眾在食用上無須擔憂。她說，面對台中市政府疏於治理的現況，未來她期待和立委何欣純一起攜手合作台中苗栗的跨區域治理，守護台中和苗栗的未來。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

會見美光總裁 賴清德：台美將攜手擴大在AI晶片的全球領先優勢

鄭稱中國是親人 梁文傑：一天到晚想要我破產倒閉的親戚有何意義？