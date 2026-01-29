中部中心/徐秘康、林韋志、羅宇翔 台中報導

台中市豐原區，一處蛋雞場，爆發重大禽流感疫情！市府今天（28日）上午，派員對全場1726隻雞，進行全面撲殺。調查發現，業者疑似隱匿通報長達半個月，期間甚至照常出售雞蛋，市府將依法祭重罰！此外，業者自行亂丟斃死雞到苗栗，台中市衛生局，已通知苗栗縣府注意防疫！





豐原蛋雞場全面撲殺。

全白色的防護衣，從頭髮到腳，全都包緊緊，小腿連雨鞋的地方，還要用膠帶纏繞，每個人都要量體溫，發燒的不能進去，防疫務求滴水不漏！大批相關人員，進到蛋雞場，29日早上，完成全場撲殺1726隻，雞屍被提出來，要送到化製場所妥善處理！

豐原蛋雞場全面撲殺。案場位在台中市豐原區與潭子交界，調查發現，在1/10，場內雞隻就出現禽流感症狀，但是雞場還是繼續出蛋，到26日為止，死亡雞隻已超過1700隻，直到27日，台中市動保處開立移動管制書，並且採樣化驗，28日上午，確認感染了禽流感！業者涉嫌隱匿不報，造成了10多天的空窗期！農業局祭鐵腕，調查屬實將依法處5萬到100萬元罰鍰！業者在雞隻大量死亡期間，仍然持續出售雞蛋，並且讓貨車進出，外界關心雞蛋流向！

業者陳述，1773隻暴斃雞，有623隻埋在自場，有1150隻埋在苗栗，台中市動保處，已發函給苗栗縣動物防疫所，進行相關防疫處置。





原文出處：台中禽流感蛋雞場全面撲殺！ 業者隱匿疫情恐重罰百萬

