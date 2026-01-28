台中禽流感雞屍丟苗栗 鍾東錦震怒要徹查

▲苗栗縣政府防疫人員對鄰近養禽場雞隻進行採樣送驗。（圖／苗栗縣政府提供，2026.01.28）

[NOWnews今日新聞] 台中市豐原區豐康牧場傳出隱匿禽流感的同時，苗栗縣後龍鎮外埔大排水溝發現遭棄置雞屍235隻，經送檢後，死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感，外界質疑源頭來自台中，縣長鍾東錦震怒要求徹查，並指示採取嚴密防疫作為，全面防堵疫情破口。

標榜友善飼養的台中市豐康養雞場，26日遭爆料有大量蛋雞死亡，中市府昨天一早前往稽查，發現在養數量7千隻的牧場，已經超過1700隻死亡。業者坦承部分埋入地下、其他雞屍裝袋，市府全面追查流向中。

無獨有偶，苗栗縣動物保護防疫所26日也接獲通報，指後龍鎮外埔大排水溝遭棄置雞屍235隻，縣府據報後立即採樣送驗，並委由化製廠將雞屍銷毀、周邊環境全面清消，並啟動周邊3公里內養禽場健康訪視，並無發現異常。

▲豐康牧場以友善平飼取代傳統籠飼，蛋雞品種是紅羽雞。（資料畫面／台中市政府提供，2026.01.28）

動防所今（28）日接獲獸醫研究所通知，這些死雞確診H5N1亞型高病原性禽流感。由於今年以來台灣爆發的7起禽流感，最北即是豐康牧場，且牧場養的蛋雞和後龍出海口的雞屍都是紅羽雞品種，跡象指向兩者有高度相關。

縣長鍾東錦得知不肖業者棄置病死雞，漠視防疫工作並挑戰公權力大為震怒，立即指示依法徹查行為人身分，從嚴辦理絕不寬貸。苗栗縣政府表示，非法棄置病死禽隻已涉嫌違反《動物傳染病防治條例》第 12 條規定，經循線追查已掌握行為人，初步指向台中的養禽場，將依違反《動物傳染病防治條例》以最高罰則重罰100萬元，目前已密切與台中相關單位聯繫中。

