台中禽流感雞蛋流向苗栗！業者全數售罄 聲明致歉：開放退貨退款

台中豐康畜牧場爆發禽流感疫情，其中有4640斤流向苗栗縣「上圓商行」，已全數賣光。對此，業者稍早也發布聲明道歉，強調是近期雞蛋短缺才向豐康調蛋支援，開放1月24日有來購買雞蛋的消費者，辦理退貨退款，以示負責。

「上圓商行」表示，公司一向秉持健康取向，是因為近期雞蛋短缺，才向豐康動物福利蛋調一些雞蛋支援市場需求，沒想到雞跟人一樣也會感冒。指出所謂禽流感就是雞隻感冒了，請大家不用恐慌，要使用雞蛋時記得煮熟吃，不建議生吃。如果在1月24日有來購買雞蛋，都歡迎大家來退貨退款，以表示負責，透露有為雞蛋投保3000萬的產品責任險，請消費者放心。

