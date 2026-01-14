台中私幼2師不當管教挨罰 再爆聘4無照教師重罰30萬

台中市教育局主祕陳雅新說明某私幼不當管教案。（圖／台中市政府）

台中市某私立雙語幼兒園家長去年10月向台中市教育局投訴，孩子遭多名教職人員拖行等粗暴行為，教育局調查後，確認1位教保員、1位外師對幼童有拉扯手臂等不當管教行為，依《教保服務人員條例》及《幼兒教育及照顧法》重罰該名教保員最高6萬元，並對外師開罰6000元，該園負連帶責任開罰最重6萬元。教育局也揪出園方違規聘用4位未具教保服務資格者，慘吞30萬元罰鍰。

台中市教育局表示，去年10月中旬接獲家長檢舉後，立即調閱監視器追查，發現該園1位教保員、1位外師的確對幼童有拉扯手臂等不當管教行為，經外聘委員調查及認定委員會審議，依違反《教保服務人員條例》及《幼兒教育及照顧法》。

教育局指出，教育局依法重罰該名教保員最高6萬元，並對外師開罰6000元，同時針對該園負有連帶責任開罰最重6萬元，並在全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱，其中該名教保員去年12月離職。

教育局也主動調查該園狀況，發現園方違規聘用4位未具教保服務資格者，包含1名台籍英文教師、2名外師及1名職員，教育局已勒令這4人不得入園進班教學。

教育局並依法各處3萬元罰鍰，園方因聘任未具教保服務資格者，將依法加重處30萬元罰鍰；教育局將持續追蹤該園改善狀況，並列為重點稽查對象，後續若再查獲違規，最重可停辦或廢止許可，全力維護幼兒權益。

