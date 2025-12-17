台中私立大學宿舍驚傳墜樓！18歲男大生墜地傷重亡…校方哀悼不捨

記者吳泊萱／台中報導

台中某私立大學發生墜樓意外，今日（17日）凌晨12時許，一名就讀大一的18歲李姓男學生從宿舍墜樓，警消獲報到場時，李生已無生命跡象，經送醫搶救不治，目前警方已報請檢察官相驗釐清死因。校方表示，已在第一時間啟動諮商輔導與關懷機制，提供目擊事件或受影響的學生必要協助，將以最謹慎態度，陪伴師生度過難關。

墜樓意外發生於17日凌晨1時5分許，就讀大一的李姓男大生（18歲）突然從宿舍墜落，倒臥在1樓地面，目擊師生嚇壞報警，警消到場立即將李生送往榮總醫院搶救，但李生因傷勢過重不治。

針對宿舍發生墜樓意外，校方表示案發第一時間就立刻通報校安中心，並同步聯繫警消到場，師長及宿舍棟長也立刻到場協助處理，目前事件細節已由警方調查中，校方將會全力配合。對於一條年輕生命的消逝，校方深感哀痛與不捨，謹向家屬表達最深切的哀悼。

此外，事件發生後，學校也立刻啟動啟動諮商輔導與關懷機制，主動關懷目睹事件或受影響的同學，提供必要的心理支持與協助。校方指出，近年為了強化校園安全，已累計投入1400萬元，強化高樓層校舍與宿舍的防墜相關設施，後續將會依風險評估持續擴充優化，也呼籲師生若有心理壓力或情緒低落，可以主動聯繫校內諮商資源，學校將會陪伴每一位需要幫助的人。



三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

