台中私立幼兒園爆虐童！教育局出手了 園方遭罰6萬、公告教師姓名

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台中市太平區一家私立幼兒園去年驚傳虐童事件，有家長發現孩子遭教職人員暴力對待。經台中教育局調查後，確認有非屬情節重大不當管教及不當對待情事，裁罰一名教保員6萬元、一名外師6千元，園方則遭裁罰6萬，並公告教師姓名及園方名稱。調查過程中，教育局發現園方聘任4位無教保服務資格者，4人各罰3萬元並不得入園入班，加重裁處園方30萬。

台中教育局主任秘書陳雅新表示，針對該幼兒園虐童事件已裁罰（圖／台中市政府提供）

去年台中市太平區一家幼兒園的家長，發現孩子在園內疑似遭到拖行、吊舉等虐待，施暴者包含教保員、外師、沒教保員服務資格者等5名園方人員，甚至從將孩童頭部用力撞擊地板，憤而向教育局提出通報。

教育局去年10月中旬接獲家長通報，經外聘委員調查及認定委員會審議，指出該幼兒園其中1名教保員與1名外師有非屬情節重大不當管教及不當對待情事，各裁罰6萬元與6千元，並在全國教保資訊網公告行為人姓名及園所名稱。

其中涉及施虐的該名教保員已於去年12月離職；其他2名教保員情節輕微，要求上幼兒輔導管教以及班級經營與情緒管理等相關課程；另有1名未構成施虐。教育局強調，將持續追蹤該園改善狀況，並列為重點稽查對象，後續若再查獲違規，最重可停辦或廢止許可，全力維護幼兒權益。

◎《FTNN新聞網》關心您，若懷疑孩童遭受身體、精神虐待或性侵害、性騷擾，請撥打113保護專線。

