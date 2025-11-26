台中秋冬像施了魔法 夢幻花毯節、浪漫夜景聖誕樹、療癒系落羽松林！打造超美季節感

Photo Credits：hychieh0901、wowcool1618

台中秋冬彷彿施了魔法，街區與公園換上夢幻新裝！從色彩繽紛的花毯節，到夜晚閃耀的浪漫聖誕樹，再到靜謐療癒的落羽松林，每個角落都充滿季節氛圍，無論散步、拍照或親子同遊，都能感受城市的浪漫與暖意。台中用光影與花卉，打造出最美秋冬打卡景點，讓人一走進就被秋冬魅力包圍。

【台中秋冬美景】

眺高STAY WITH MOUNTAIN/浪漫夜景景點聖誕樹登場

Photo Credits：tw_wheretogo、rody_hardy_life

無須跋山涉水在大坑登山步道附近眺高景觀餐，以工業風手法及圓弧狀外牆打造出自 我風格，大片玻璃落地窗是這一大特色，即便坐在室內也能一覽風景。特別是在戶外露臺擺放的聖誕樹，以「自然共生」為主題，靈感源於山林的寧靜與四季的變化，搭配溫暖的燈光設計，營造出與大自然共鳴的節日氛圍。

地址：台中市北屯區部子路700巷11弄36號

2025臺中國際花毯節

Photo Credits：molly888666

「2025新社花海暨台中國際花毯節」推出全球經典動畫《飛天小女警》主題裝置與限定主題館，打造許多飛天小女警角色的藝術裝置，包含聰明樂觀的領導者花花（Blossom）、天真愛撒嬌的少女代表泡泡（Bubbles），以及活潑好動的堅強後盾毛毛（Buttercup），將花卉藝術與動畫元素結合。主花毯「花城任務」高18米、直徑60米，是歷屆最大作品，以魔人啾啾的基地為裝置的最高點，每日於09:00 – 16:00之間，每半小時自動展演一次，融合泡泡與水霧效果，搭配機械動態，營造奇幻氛圍。現場還有設置「飛天小女警限定主題館」，販售與在地小農共同開發的限定商品，包括小農水果禮盒、DIY香菇太空包、柑橘果凍等，打造一場前所未見的全新主題花卉盛會。

2025 台中國際花毯節官網

活動期間：2025/11/08-2025/11/30

活動時間：8:30 - 16:30

主花毯秀：每日 09:00–16:00，每30分鐘展演一次

地址：台中市新社區種苗改良繁殖場第二苗圃

交通方式：至豐原火車站，搭乘豐原線接駁車前往

活動詳情：2025 台中國際花毯節官網

清境農場/楓紅

Photo Credits：heui707、zhang_0918

素有小瑞士之稱的清境農場，清新的空氣、雲霧繚繞的仙氣以及綠意盎然的山林，一直是許多旅客喜愛前往清境農場的原因，不管何時至此都能感到十分放鬆。時序來到深秋，南投清境整座山頭渲染了金黃褐橘，歐式城堡建築、廣闊草原與療癒的笑笑羊，高山上還有讓人著迷的雲南美食，享受充滿異國風情的清境農場。

地址：南投縣仁愛鄉仁和路186-1號5號

瓦庫燒肉/夢幻聖誕屋

Photo Credits：sunlightbai、wowcool1618

有台中最美燒肉店美譽的瓦庫燒肉，每年的聖誕佈置都讓人期待，特別是餐廳本身就是紅磚屋，每年都把房屋打造成可愛的聖誕風格，像是薑餅屋也像是雪人屋一樣，可愛指數爆表，讓大家吃美食的同時還能拍濃濃聖誕風味的美照。

地址: 台中市中區民權路16號

勤美綠園道/台版六本木之丘聖誕點燈

Photo Credits：lifeingreenripple、parklane_by_cmp

走進台中西區的草悟道街區，燈海「光之道」與7公尺高的耶誕樹照亮整條街，2025 年的聖誕村將整個步道妝點成銀白雪境。夜晚漫步在 250 公尺、由 40 萬顆燈泡構成的光之道下，彷彿進入冬季森林；整點的飄雪秀、聖誕小屋、市集與禮物交換活動，讓人彷彿置身歐洲冬季市集。若白天在附近的藝文空間、書店與餐廳逛完，夜間再回來賞燈，氛圍與視覺效果絕對讓人驚艷。對喜歡浪漫、拍照、悠閒慢遊的人來說，這裡是冬季不可錯過的台中打卡景點。

地址：台中市西區公益路 68號（勤美誠品綠園道）

交通資訊：可搭乘台中客運 27號、統聯客運 81號，在「草悟道（市民廣場）」站下車後步行約 1–5 分鐘抵達

泰安羽粼落羽松

Photo Credits：hychieh0901、tct__truth

中部的落羽松秘境可真多，不過后里泰安·羽粼落羽松近期在網路上討論度超高，更有人說是中部最美的落羽松秘境，不僅可以拍攝出落羽松蕭瑟卻紅黃繁茂的景緻，現場的濕地更能拍攝水面倒影，可說是超級好拍。

地址：台中市后里區安眉路5號

撰文者/ 海的那編