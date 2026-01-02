台中科博館元旦起每週五午後免費參觀！40週年限定開放場館、交通資訊一次看｜【免費好好玩】

國立自然科學博物館（簡稱科博館）在2026年迎來開館40週年，推出限時一年的「週五午後免費」方案。自即日起至12月31日為止，每週五下午14:00～17:00開放免費參觀展示場，可把握限定時段，在週末前夕走進展廳，帶著輕鬆的心情感受自然與人文交織的奧秘。

國立自然科學博物館（圖片來源：Getty Creative）

台中科博館2026年每週五14:00後免費參觀

國立自然科學博物館（簡稱科博館）於2026年開放週五下午14:00後入館免費，是希望可以讓更多人帶著準備迎接假期的心情走進博物館。本次免費參觀範圍包含科博館三大常設展廳：「生命科學廳」、「人類文化廳」、「地球環境廳」，可自由參觀館內常設展及當期特展（收費特展除外），從高人氣的機械恐龍、大王魷魚標本、埃及木乃伊與人型棺槨、水運儀象臺、古菱齒象等展品，到去年翻新的《奇幻自然》展區，以及全新登場、轟動各界的《大地瑰寶》礦物常設展，都能一次逛足、一飽眼福。

國立自然科學博物館（圖片來源：Getty Creative）

台中科博館2026「週五午後免費」方案

日期： 2026年1月1日～12月31日

時間： 每週五下午14:00～17:00

免費參觀： 科博館展示場（包含生命科學廳、人類文化廳及地球環境廳）

小提醒： 科博館收費特展、劇場、科學中心、植物園與3園區（921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區及鳳凰谷鳥園生態園區）除外，沒有包含在免費參觀方案裡。

地址： 台中市北區館前路1號

更多資訊：台中科博館網站、台中科博館FB、台中科博館IG

台中科博館與三園區票根優惠方案

持台中科博館展示場(含收費特展)當年度紙本有價票根或購票證明至921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區三園區任一，享優待票30元優惠。

持921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區三園區當年度任一紙本有價票根或購票證明，至台中科博館展示場(含收費特展)，享一般團體票價90元優惠。

持921地震教育園區、車籠埔斷層保存園區、鳳凰谷鳥園生態園區三園區當年度任一紙本有價票根或購票證明至其他園區，享優待票30元優惠。

國立自然科學博物館（圖片來源：Getty Creative）

台中科博館交通資訊

◆大眾運輸：

◎高鐵台中站，由"出口6"至"第13月台"搭乘高鐵快捷公車159號，在「植物園(西屯路)」站下車。

◎高鐵台中站，搭乘台中捷運綠線至「市政府」站下車，再至臺灣大道上「市政府(專用道)」站轉搭市區公車至「科博館(專用道)」站下車。

◎公車：台中火車站搭乘公車，至「科博館(專用道)」站下車。

科博館(專用道)：300、301、302、302延、303、304、305、306、307、308、308副、308副繞、309、310、324、324區、328、328繞、310區1、310區2、305W、306W、307副、306繞、305E、306E

植物園(西屯路)：11、159、365、37、45、45延、45區、45延1

植物園(健行路)：35、70、77、70A、70B

忠明高中：11、159、365、70、77、70A、70B、72

科學博物館(健行路)：11、365、70、72、77、70B

◆自行開車：國道1號台中交流道(178台中)下，往台中市方向順臺灣大道

台中科博館周邊景點順遊推薦：

金典綠園道 ：綠意盎然的休閒空間

勤美誠品綠園道 ：結合購物、藝文空間，是熱門的打卡點

草悟道 ：串聯勤美誠品與PARK2草悟廣場，沿途有裝置藝術

勤美術館 ：位於勤美誠品綠園道旁，是戶外藝文展覽空間

PARK2草悟廣場 ：結合餐飲、購物與藝文的複合式商場

國立自然科學博物館之植物園：在博物館旁，提供豐富的植物種類，包含熱帶雨林溫室

勤美誠品綠園道（圖片來源：Getty Creative）

草悟道（圖片來源：Getty Creative）

資料來源：國立自然科學博物館

資料整理：Vinge

