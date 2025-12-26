台中科博館水幕裝置被風吹成「局部降雨」！網笑免費水療 市府出手了

台中科博館旁一處高約三公尺的水幕裝置，每到特定時間點就會噴水，但因為在路口、受風面大，每次刮大風水霧就會隨風噴濺，民眾經過幾乎全濕。網友笑說根本是免費水療，還有人說這是淋浴。市府表示，現場設有告示提醒行經民眾小心步行，後續將研議配合氣象預報資訊停止供水。

台中科博館旁的水幕裝置，隨著大風一吹，水霧就會四處噴濺，民眾經過驚聲尖叫，還有人站在路口就被噴得全身濕。網友笑說原來台中的路上就有免費水療，根本大型越式洗頭，還有人說這是淋浴吧，感覺冷死了！

有民眾被水幕裝置噴到全身濕。圖／翻攝自Threads@sjsjkskdow._.0811

台中科博館附近的水幕裝置，水大概是會噴溼鞋的程度，而被說天然噴霧的裝置，高約三公尺，特地時間會供水十分鐘。不過因在路口、迎風面大，若強大風勢一吹就會導致水霧隨風噴濺。

市府回應，水幕裝置採用循環水系統，白天提供水幕景觀，夜間增加燈光成為光影水幕，現場設有告示來提醒民眾要小心。未來會研議配合氣象預報停止供水，避免水幕變成局部降雨，讓民眾淋濕。

