台中租屋男涉性騷指控埋殺機 縱火燒死屋主母女被收押

【緯來新聞網】台中市烏日區一處民宅於11月3日凌晨突發大火，造成一對母女不幸罹難。涉案的許姓男子疑因租賃糾紛與性騷擾指控心生不滿，開車前往前房東住所縱火，警方在案發後迅速將其逮捕並移送法辦。

台中租屋男涉性騷指控埋殺機。（台中市消防局提供）

火災發生在當天凌晨2時15分，地點位於五光路。一樓竄出濃煙與火勢時，台中市消防局接獲通報後立即趕赴現場，並救出屋內一對年約50歲的婦人與其17歲女兒，兩人皆呈現到院前無生命跡象。少女經送醫搶救仍告不治，母親雖一度恢復心跳，但最終傷重不治。



據了解，許男曾是該住所租客，因涉嫌對房東的女兒有不當行為並遭到提告，他疑似因此懷恨在心，策劃本次縱火行動。警方調查後認定其行為涉及殺人與縱火等重罪，訊後移送台中地檢署。經檢方聲請，法院裁定對許男收押並限制接見。全案正由地檢署進一步偵辦中。



★《緯來新聞網》提醒您：尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​★



★《緯來新聞網》提醒您：縱火屬危險及違法行為，請勿模仿 ​★

