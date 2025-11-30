台中移工殺貓剝皮還獵殺石虎 主嫌持槍瞄警、逃竄山區行徑惡劣

為賺4千多元竟狠殺石虎剝皮流浪貓，台中逃逸移工組盜獵團主嫌還持槍瞄準警。（圖 ／翻攝畫面）

台中驚傳殘忍動保案件1名來自越南的潘姓移工與同鄉范男、阮女組成非法盜獵集團，為了快速賺取現金，竟接連獵殺流浪貓與保育類石虎，甚至剝皮販售牟利。不僅手段冷血粗暴，警方上門逮捕時，主嫌潘男竟拿出自製獵槍對準員警瞄準，行徑囂張令人髮指，目前法院已先對范姓共犯宣判刑期8個月，部分可易科罰金，而主嫌潘男仍在押候審。

檢警指出，這個盜獵集團自2020年起活躍在台中山區，成員皆為逃逸移工，行蹤相當隱密。他們熟悉山林地形，又擁有自製武器，使警方追查困難度倍增。今年5月底，范、阮2人先被逮捕並遭科技監控，但主嫌潘男持續四處躲藏。警方後續持搜索票前往新社區與后里等地搜索時，潘男竟突然端起獵槍對著員警瞄準恐嚇，隨後趁亂狂奔逃離現場，危險性極高。

檢方追查發現，該集團平時使用喜得釘火藥自製獵槍，深入山區非法狩獵。潘男更坦承，自己曾在新社區一處宮廟附近協助范男獵殺流浪貓，並將貓隻剝皮後以1500元賣給買家。今年4月，他們再次以獵槍射殺一隻保育類石虎，並以3000元轉售他人。兩起買賣案件中，范男還從中取得500元車馬費，而阮女則協助翻譯與聯絡。

值得注意的是，石虎為台灣珍貴稀有的保育類動物，數量稀少。本案發生後，引發動保團體與地方民眾強烈不滿，認為此行徑不僅殘忍，更嚴重破壞生態環境。警方也特別強調，潘男持槍瞄準警員的行為極具威脅性，不排除後續將以更重的罪名偵辦。

法院近日已針對共犯范男作出判決，依非法宰殺動物罪判4月徒刑，可易科罰金，並併科5萬元罰金；另非法買賣保育類動物罪再判8月徒刑。主嫌潘男因涉及槍砲、恐嚇、宰殺保育類等多項重罪，目前仍待法院裁決。

