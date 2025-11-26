台中稚女與男友分手後懷孕 「在家獨自生產」後竟親手拋嬰11樓墜死

記者陳佳鈴／台中報導

男嬰剛出生後就被媽媽從窗緣推落十一樓慘死。（示意圖／Pixabay）

感情糾紛竟牽連到剛出生的寶寶！去年十一月，台中一名22歲的夏姓女子，因與男友爭吵情緒失控，竟將剛出生不久、仍有呼吸心跳的男嬰自家社區11樓拋下，造成新生兒重傷不治。台中地檢署近日偵查終結，認定夏女犯行明確，依成年人故意對兒童犯殺人罪將她起訴，後續將交由國民法官審理。

根據檢警調查，案發於 2023 年 11 月 28 日凌晨 3 時許。年僅22歲的夏女當時獨自在房間內臨盆產下一名男嬰，孩子出生後仍能正常呼吸，她卻未替嬰兒尋求任何醫療協助，而是以毛毯包裹後放置在窗框邊緣，再將嬰兒推落。男嬰從 11 樓直墜至 1 樓花圃，全身多處骨折、內臟破裂，送醫後仍宣告不治。

更令人不捨的是，夏女的乾爸原以為家中發生意外，直到院方在檢傷過程中發現新生兒的傷勢不尋常，立即通報社工與警方，整起案件才真相大白。太平警分局與市府社會局隨後共同提出告訴。

檢方進一步調查夏女背景發現，她於 2021 年與莊姓男子交往，兩人先生下一名女嬰後分手。夏女分手後又懷孕，卻未向家屬與醫療機構求助，11月深夜無人陪伴在家中產子。由於與前男友關係惡化，且長期心情低落，檢方研判她在精神壓力下犯案，但犯意明確，仍難以阻卻刑責。

檢方認定夏女行為涉及《兒童及少年福利與權益保障法》及殺人罪，且犯罪手段殘酷、結果重大，予以起訴。依案件性質，後續將由國民法官法庭審理審酌刑度。

