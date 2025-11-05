台中稽查豬瘟案場周邊17東南亞餐廳 廚餘皆由清潔隊收運

台中梧棲一養豬場爆發非洲豬瘟疫情，中央疫調結果指向飼主未落實廚餘蒸煮致豬隻感染，台中市政府質疑案例場廚餘來源，加上外傳梧棲清潔隊收運到含走私的豬肉製品廚餘；台中市5日展開案例場鄰近17家東南亞餐廳稽查，首日稽查完畢，有3家因無法提出員工健檢證明、風扇及冰箱出風口不潔、物品未專區置放遭限期改善。

台中市5日展開案例場鄰近17家東南亞餐廳稽查。（馮惠宜攝）

根據疫調該案例場廚餘來源為梧棲清潔隊收運的廚餘，豬農表示，也有鄰居會將自家廚餘放在農場門口，但台中市長鄭照新指出，調查發現豬農的廚餘運載車的行駛路線不僅限於清潔隊與案場之間，還多次出現在其他區域，顯示可能收受來自不同地點的廚餘，市府已於10月31日將相關線索移送檢調偵辦，調查重點鎖定該車是否曾載運含境外肉品或遭汙染的廚餘，以釐清病毒入侵的真正途徑。

台中市副市長鄭照新。（馮惠宜攝）

鄭照新表示，市府依據中央災害應變中心第47次會議指示啟動案例場周邊5公里範圍「東南亞餐飲店稽查專案」，目前掌握17家店家名單，稽查重點包括食品來源、豬肉產地標示、餐飲環境衛生及廚餘清運合規性等4項。

稽查首日食安處出動8人分組稽查，共完成17家，其中食品來源、豬肉產地標示及廚餘清運合規性皆合格，但在餐飲環境衛生部分有3家因無法提出員工健檢證明、風扇及冰箱出風口不潔、物品未設專區置放遭限期改善。

衛生局說明，此次稽查重點主要是釐清餐飲業者是否有使用來源不明的肉品，透過業者庫存及進貨資訊，另，也詢問業者廚餘在疫情爆發前後的處置方式，經查這17家小吃店業者皆出示水費單確認其廚餘也都是交由梧棲清潔隊收運。

