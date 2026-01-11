台中穿龍橋73歲翁騎車自撞「墜 8 米高橋底」 命危送醫不治

台中市和平區穿龍橋11日中午發生機車墜橋事故，73歲楊姓騎士疑自撞護欄後墜落橋底，送醫後不治。（圖／翻攝畫面）

台中市和平區東崎路二段穿龍橋11日中午發生機車墜橋事故。73歲楊姓老翁騎乘機車行經橋面時，疑似失控自撞護欄後墜落橋底，警消獲報到場時已無呼吸心跳，送醫搶救後仍宣告不治。

台中市消防局於11日中午12時1分接獲通報，指穿龍橋附近有機車倒臥橋旁，疑似騎士墜落橋下，隨即派遣雙崎及東勢分隊，共出動5輛消防車、9名人力前往救援，並通知警方到場協助。

消防人員下到橋底進行初步檢傷，確認傷者為73歲楊姓男子，已呈現OHCA狀態，左側額頭有撕裂傷。救護人員將傷者吊掛至路面後，緊急送往東勢農民醫院急救，惟因傷勢過重仍回天乏術。

警方調查，楊翁當時自雙崎方向往東勢行駛，行經穿龍橋時疑突然失控撞上護欄，隨後墜落約8公尺、接近三層樓高的橋底，機車則留在橋面。由於騎士已死亡，詳細肇事原因及是否涉及其他因素，仍待後續鑑識與報驗釐清。

