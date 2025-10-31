台中竟然吊車尾！中部五縣市房價漲幅一次看 第一名苗栗3年暴漲2成7

記者陳韋帆／綜合報導

近年房價高漲，即使房市進入盤整期，與3年前相比仍漲幅不少，有趣的是，台中身為中部唯一直轄市，房價漲幅竟吊車尾，而第一名則是苗栗縣，3年暴漲2成7。專家指出，苗栗房價基期低，又受惠科技題材及竹科外溢投資買盤，故漲幅為中部第一。

據實價登錄，中部五縣市2025年Q1平均房價及相較3年前漲幅，依漲幅排序，苗栗22.45萬、漲幅27.2%，彰化22.72萬、漲幅18.3%，南投21.53萬、漲幅13%，雲林17.75萬、漲幅10.7%，台中29.62萬、漲幅10.4%。

廣告 廣告

房仲指出，苗栗受惠台積電話題，頭份、竹南迎來房市熱潮，而隨建設持續完成，中長期仍看漲。（圖／中信房屋提供）

受惠台積電、科技投資盤 苗栗房價迎來空前上漲

中信房屋研展室副理莊思敏表示，苗栗受惠台積電題材，迎來空前建設，如台南、高雄一般，大量建商插旗，不少科技投資買盤也隨之進場，而苗栗房價基期本身不高，故漲幅也更加明顯。

她進一步指出，雖然漲勢相對兇猛，但2字頭房價明顯仍低於其他擁科技題材縣市，隨交通建設、生活機能等逐漸完善，中長期房價依舊有續漲空間，對自住與長期置產族而言，苗栗是值得關注的潛力區。

苗栗台積宅「竹南、頭份」房市最熱

中信房屋頭份建國加盟店店長蔡議鋒指出，苗栗重大建設題材不斷，包括竹南科學園區、五楊高架延伸、桃竹苗大矽谷計畫等，強化發展潛力，而親民價格吸引建商搶進，預售案成交價屢創新高，部分熱區甚至突破5字頭，帶動區域整體行情上揚。

他指出，近年竹南、頭份兩區兼具科技題材與交通優勢，已成苗栗房市最熱門的區域。隨著高科技產業擴張、高薪人才湧入，剛性需求強勁，支撐房價穩步上升。目前竹南、頭份三房含車位大樓總價約1,500萬元，中古屋則落在1,000至1,200萬元間，仍屬親民價位，吸引竹科外溢人口與科技新貴進場。

最後，蔡議鋒說，苗栗房市短期雖受景氣波動影響，但長期仍具支撐力。隨著科技產業持續成長、就業機會增加，竹南與頭份的居住需求將持續擴大，區域交易量有望穩步上升。他提醒，對首購族而言，目前市場進入盤整期，屋主心態軟化，是入手的相對良機。

更多三立新聞網報導

捷運三鶯線通車在即！一圖看十二站房價 有五站竟然不漲反跌了

逆風推預售案！科達「杜拜藝術館」開賣 賴建程：隔壁名人巷7折價

輝達總部拍板北士科！房市吃下定心丸了？徐佳馨：蛋白區有望變蛋黃區了

月薪5萬買不起房！一表看六都房價 存20年才夠台北自備款

