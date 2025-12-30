台中童患自閉、癲癇⋯身上又驗出毒品海洛因！繼父邊顧孩邊爽吸毒

記者林意筑／台中報導

幼童的毛髮上有毒品殘留，經追查後得知，繼父徐男曾在幼童身旁吸食毒品。（圖／Pixabay）

台中市東勢區一名張姓幼童平時與母親、徐姓繼父同住生活，日前社工前往探訪時，發現幼童有身心發展遲緩、自閉症及癲癇等情況，且毛髮上甚至有毒品殘留。進一步追查後得知，徐男曾在幼童身旁吸食毒品，害得幼童被迫吸下毒品，台中地檢署近日偵查終結，依妨害兒童發育罪起訴徐男，交由台中地院審理。

台中市社會局社工前往探訪張姓幼童後，發現幼童有身心障礙發展遲緩、自閉症及癲癇等狀況，且發現與幼童同住的繼父徐男曾因吸食毒品被移送，擔心幼童恐有健康狀況，於去（2024）年7月15日時將幼童毛髮送驗，同年9月13日時檢驗結果出爐，確認張童身上有安非他命、海洛因毒品反應。

據了解，徐男曾因洗錢案件入獄執行，出獄後便與張女及其小孩一同生活，未料徐男未顧及幼童身體健康，曾於去年4月至7月時在男童身旁吸食安非他命、海洛因，嚴重妨害幼童身心健全及自然發育。

全案後續經台中地檢署檢察官偵辦，訊問時繼父徐男辯稱，平常要照顧張童，沒辦法讓他離開視線，難以避免空間會摻雜毒品，但檢察官認為，徐男所涉犯罪類型，並非一時失慮偶然發生，對於刑罰反應力顯然薄弱，依妨害幼兒發育罪起訴，靜待司法審判。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

