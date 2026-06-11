台中端午食安抽檢全數合格 市府公布「3觀1確」選購指南

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端午佳節臨近，節令食品的飲食安全引發關注，台中市食品藥物安全處日前啟動「端午節食品安全專案」，全面盤查轄內粽子製造業者、實體販售場所及網路平台，截至今年5月底，食安處共計稽查88家業者、抽驗177件應景食品與原料，並查核93件產品標示，結果均全數符合規定。

食安處針對市內12家粽子製造業者進行實地稽查，重點項目包含製造場所環境衛生、人員衛生管理、食材來源文件、產品責任保險以及網路販售定型化契約等，審查結果均符合法規，同時，稽查人員也於現場抽驗粽子及相關食材16件，並查核12件產品標示，抽查結果均無違規情事。

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除了製造端，食安處亦深入生鮮賣場、傳統市場、烘焙食品行及雜貨商店等市售通路，擴大抽驗即食粽、冷凍粽、鹼粽，以及蝦米、油蔥酥、豬肉、鹹蛋黃、糯米、醬油與調味醬等端午節常見食品與原料共161件，本次檢驗項目嚴格涵蓋防腐劑、硼酸、漂白劑、乙型受體素、蘇丹色素、重金屬及甜味劑等化學添加物與有害物質，經檢驗並查核81件產品標示後，同樣締造全數合格的紀錄。

面對市場上琳瑯滿目的應景商品，食安處提醒民眾在選購粽子及相關食材時，應掌握「3觀1確」的辨識原則。民眾購買前應先觀察販售現場是否環境整潔、通風良好，並留意散裝食材的存放狀態，接著仔細觀察食品的外觀與質地，優質的粽葉及乾貨應呈現自然的色澤並帶有清香，若發現顏色過於鮮豔或飄散異味，則應避免購買。此外，購買包裝食品時必須認清標示與保存條件，確認品名、成分、有效日期等資訊完整，並確保冷藏食品存放於7℃以下、冷凍食品維持在-18℃以下。最後則是確實煮熟，不論是自製或外購的粽子，食用前皆須充分加熱至中心溫度達70℃以上，一旦發現食品有異味或變質，切勿勉強食用。

食安處強調，未來將持續透過源頭管理、流通查核及產品抽驗等多重把關機制，辦理各類節令食品的稽查工作，本次專案的詳細稽查與檢驗結果，已全數上載至「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」供民眾查詢下載，市民若有相關疑問，亦可撥打食安處服務專線進一步洽詢。