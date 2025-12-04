台中第三家好市多來了 有望落腳東海大學、台中榮總旁

台中第三家好市多（Costco）要來了！台中市都發局今（4）日發布新聞稿指出，都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計劃變更案，該址極有可能成為美式賣場好市多在台中的第三處基地。

台中市長盧秀燕今證實，相關地主已向市府提送用地變更申請，此案後續將送內政部審議，最終結果將由好市多對外宣布。

台中業績太好 好市多第三家分店要來了

好市多最早在1997年進軍台灣，當時由美商Costco和高雄大統集團以55％與45％合資成立「好市多股份有限公司」共同經營，2022年正當法商家樂福出售台灣家樂福時，美商Costco反其道而行，買下大統集團的45%股權，讓台灣好市多成為Costco 100％持股的子公司。

至今好市多在台灣有14家分店，過去好市多曾透露，在全球好市多近800家分店中，台灣就有4家獲利排名前十大，分別為台中南屯店、台中北屯店、新北中和店和台北內湖店，尤其台中南屯店更是稱霸全球成為「世界店王」。

除此之外，會員年費更是好市多的一大獲利來源，曾有統計指出，台灣會員續卡率達9成5，而2023年好市多曾指出，台灣會員數近400萬人，占比為亞洲最高，每年更以2位數在成長。

美國總部親自來台看地 最終花落西屯

去年好市多曾表示，每一縣市都有展店計劃，但最大挑戰在土地取得，由於第三家店要設置加油站，因此面積至少要8000坪以上、租期至少 20年，今年6月還傳出美國總部親自來台看地。

台中精機廠舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊、龍井交流道，附近有東海大學、台中榮總。

台中精機都計變更通過，台中第三家costco落腳西屯和海線周邊區有望。

台中經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更之公益性，已大幅提高公共設施回饋比例。

都發局說明，未來該土地變更為產業專用區部分，得作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途，另此案之都市計畫變更須依規回饋，將捐贈30%公園兼滯洪池、園道、廣場兼道路等公共設施用地給台中市，及繳交回饋代金，有助於提升該地區公共設施服務機能。