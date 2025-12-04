台中第三家Costco有望落腳西屯 「台中精機」舊廠都計變更通過

台中市第三家美式賣場Costco有望落腳西屯區，台中市都市計畫委員會12月2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，為該地轉型鋪路。市長盧秀燕今（4）日於議會證實，Costco 已透過地主台中精機向市府提出用地審查，但後續仍需送交內政部都委會審議，最終是否設點仍以 Costco 官方公告為準。

台中精機舊廠位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道，土地面積約3.21公頃，周邊規劃有捷運藍線B9、B10站，具交通與商業發展優勢，市府經發局表示，為促成該案，市府與台中精機多次討論整體規劃與交通動線，並積極拜訪Costco，推動此地成為台中第三家分店的候選基地。

都市發展局指出，因台中精機遷至精密機械園區二期，舊廠用地將由工業區轉為「產業專用區」，不僅可作為購物中心、商場，也能作研發單位、企業總部及相關工商服務使用，市府強調，調整後的用途有助活化土地，避免閒置或低度利用。

作為都市計畫變更的回饋措施，開發單位將捐贈約 30% 土地近1公頃），作為公園兼滯洪池、園道及其他公共設施，並繳交回饋代金，以提升周邊公共服務量能。市府表示，若後續審議順利，預期將為西屯與海線地區帶來新的經濟能量與就業機會。