台中第三家Costco落腳海線有望 台中市都委會通過都計變更

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

好市多台中南屯店在2007年開店後，屢創驚人業績，更在全球800多間分店中蟬聯多年冠軍，也讓美商想在台中市找第3處據點。台中市都委會2日通過台中精機廠股份有限公司遷廠都市計畫變更案，後續將依規提報內政部都委會續行審議，該址極有可能成為美式賣場Costco在台中的第3處基地，屆時將為海線地區帶來強勁的經濟動能與就業機會。

台中精機廠舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。據申請單位表示，該址將爭取作為台中市第3家Costco賣場，未來將可為台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第3家店潛在用地。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，回應市都委會要求變更之公益性，已大幅提高公共設施回饋比例。

都發局表示，透過高標準的審議，將可確保零星工業區轉型、經濟發展與環境永續能3者兼顧，通過後將有助於帶動當地經濟發展，和避免舊廠土地閒置或低度利用。

都發局說明，未來該土地變更為產業專用區部分，得作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途。另此案之都市計畫變更須依規回饋，將捐贈30%公園兼滯洪池、園道、廣場兼道路等公共設施用地給台中市，及繳交回饋代金，有助於提升該地區公共設施服務機能。

