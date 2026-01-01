台中第三胎一萬津貼起跑 生愈多領愈多

台中愛胎萬！第三胎起生育津貼加碼一萬，三寶媽好孕連連。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中市政府力挺新生兒家庭，繼去年七月推出孕婦乘車補助，今年一月一日起再啟動三億四千萬元「愛胎萬計畫」，第一、二胎生育津貼二萬元；第三胎起，每增加一名子女加碼一萬元。住在新社的三寶媽彭小姐懷胎五個月，孕期產檢有好孕專車接送，生產後又可以領第三胎生育津貼加碼，讓她直呼好孕連連。

彭小姐的大寶和二寶就讀幼兒園，她開心地說，市府加碼補助，家裡原本要花的錢就可以省下來，或是做其他運用，多子女家庭獲得更實質、更有感的支持。

彭小姐也分享使用孕婦乘車補助的經驗，她住在新社，產檢需要下山到豐原，因為坐公車比較搖晃容易感到不適，所以每次都要請先生排假，開車載她去產檢。「聽說市府補助孕婦搭乘計程車，我就立刻申請，打開台中通掃描一下就能付款，真的很方便，也減少很多麻煩。」

社會局表示，孕婦乘車每次懷孕補助三十趟次，單趟最高補助二百元，最高可獲六千元計程車車資補助；截至去年十二月超過五千七百位孕媽咪受惠，累計服務突破四萬八千人次。體貼孕期行動不便，孕媽咪只要準備身分證、孕婦健康手冊與產檢收據，即可用手機線上申請；開通後立即可使用乘車金，搭車時事先告知司機使用孕婦乘車補助，再用手機付款，輕鬆享受智慧便民的數位服務。