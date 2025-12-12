台中第二十座親子館開幕 打造在地家庭幸福學習天地

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中親子館5倍增達標！位於客家樂活園區學習館4樓的東勢親子館今(12)日開幕，成為台中市第20座親子館。市長盧秀燕與親子共同製作新丁粄藝術創作，並開心地向眾人宣布，市府積極推動「區區親子館」讓原本僅4座的親子館大幅提升至20座，使家長與0至6歲幼兒能就近享有安全、多元、具文化特色的育兒空間，為山城再添幸福育兒據點。

▲位於客家樂活園區學習館4樓的東勢親子館今(12)日開幕，成為台中市第20座親子館。

盧秀燕表示，親子館是台中重要市政之一，市府持續在各行政區打造大型室內空間，提供0至6歲幼兒安全遊戲與學習環境。面對氣候炎熱或雨天時幼兒無法前往戶外，親子館成為家長的重要依靠。她上任時全市僅有4座親子館，如今東勢親子館的啟用已達20座，達成五倍增，未來將朝29行政區「區區親子館」目標前進。東勢親子館除提供免費遊具與主題活動，也設置玩具借用、臨托、說故事課程等服務，讓家長可彈性育兒，是兼具教育、玩樂、學習的多元場域。她也感謝地方民代及社會局團隊的支持與投入，協助山城四區的親子館建置完成。

立法院副院長江啟臣表示，東勢親子館的啟用為客家樂活園區再添幸福色彩，使園區從「樂活」進化為「樂活與幸福兼具」。他說園區前身為東勢高工國有土地，後爭取移交市府並由市府團隊積極改造，先後打造農業、客家、教育、社會及運動等多元設施，成功的活化空間。他強調，台中親子館已由4座成長至20座，未來將達到區區都有親子館的目標，期山城憑藉好的環境、人情與文化將孩子留在家鄉，讓更多家庭願意在地扎根。



社會局表示，東勢親子館以客家文化與自然生態為核心，吉祥物「龜寶」與「桃寶」象徵新生命與平安祝福。親子館坐落於客家樂活園區，園區原有農業推廣學習中心與客庄傳習中心，提供農業體驗、客家文化課程與樂齡學習。親子館的加入，提升了園區的家庭友善度，促進共學與跨世代交流。館內規劃六大遊戲區，包括光影、扮演、圖書、體能、寶寶與操作區，透過安全設施與多元活動培養幼兒體能、探索力與文化認識，讓孩子在生活中學習、在文化中成長，共同打造屬於在地家庭的幸福學習天地。

社會局說明，課程方面結合山城自然資源推出「小小探險家」，帶領家庭觀察植物與昆蟲，認識常見動植物，並搭配文化、生態與教育融合的親子活動，讓孩子在生活中學習、在文化中成長。親子館服務對象為0至6歲幼兒及其照顧者，提供免費遊戲空間、親子活動、親職教育、托育諮詢、兒童發展篩檢及教玩具借閱等服務。開放時間為週二至週日上午9時至下午5時。