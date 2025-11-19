台中第二市場停車場興建「智慧運輸中心」 停車資訊一手掌握

台中市第二市場停車場增建6、7樓，作為智慧運輸中心。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中市中區的第二市場停車場日前已開放民眾停車，但是很多經過的民眾都狐疑，為何蓋上帆布，好像未施工完？台中市停管處表示，地下室及1至4樓都已完工，目前正在進行6至7樓「智慧運輸中心」施工，預計明年底完工，展開對全市公有的停車場及道路交通的智慧監測，即時剩餘車位數上傳、剩餘車位資訊串接等，屆時第二市場停車場將成為「交通疏導管理戰情中心」。

第二市場停車場原名興中停車場，因停車位不足由平面改建為立體停車場，今年6月底啟用，興建經費逾32億元，解決鄰近第二市場、柳川水岸、中華夜市等知名景點找不到停車位的痛苦。

第二市場停車場改建分二階段，第一階段興建地上5層、地下2層、汽車格561席、機車格632席的停車場，第二階段則是興建6、7樓，功能除了有停管處的辦公室，還有相當重要的「智慧運輸中心」。

交通局表示，智慧運輸中心設置在六樓，將進行智慧停車公共資訊整合應用，如即時剩餘車位數上傳、剩餘車位資訊串接，還有交通數據治理分析、全市智慧停車資料蒐集與整合、停車數據分析等，屆時第二市場停車場將成為「交通疏導管理戰情中心」。

