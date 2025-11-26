台中第二市場旁起家！人氣「越南法國麵包」升級新店，招牌綜合、蒜味奶油烤片都欠吃

台中｜越南法國麵包工藝

台中越南法國麵包工藝原本在台中第二市場/天天饅頭旁，現在搬家到自由路的聯翔餅店當鄰居，也帶起一股以法國夾心麵包為主角的專賣店。越南法國麵包可加入十多種餡料、甜的、鹹的，任君挑選。還有偏台式的奶油脆片、蒜味奶油烤片、現烤可頌選擇，有時候想吃個下午茶、點心，換個異國風味也不錯。

台中｜越南法國麵包工藝

近年台中多了很多異國料理可供選擇，像是泰國菜、越南小吃、印度咖哩等異國風味餐廳。

台中第二市場旁起家的台中越南法國麵包專賣店，更是颳起越南法國麵包的風潮。現今擴大營業搬家到中區自由路二段上，和聯翔餅店 台中自由店當鄰居。

台中｜越南法國麵包工藝

新店面位於角間，超狂的招牌相當醒目。

台中｜越南法國麵包工藝

透明櫥櫃中擺放各種食材與麵包，店員按順序夾入各種食材。

台中｜越南法國麵包工藝

麵包會先進烤箱加熱回溫，接著放入燒肉、火腿、小黃瓜、蘿蔔等食材，餡料相當豐盛

台中｜越南法國麵包工藝

小朋友喜歡的蒜味奶油烤片和法國奶油烤脆片，適合家長買來給小朋友當點心、下午茶

台中｜越南法國麵包工藝

2025越南法國夾心麵包 價目表/菜單

台中｜越南法國麵包工藝

越南法國麵包工藝新增飲品、米線和河粉等餐點選項，下次有機會再來幫大家開箱。

台中｜越南法國麵包工藝

餐點有精緻圖片，不用再看著文字憑空想像。

台中｜越南法國麵包工藝

店內天花板掛滿了公仔娃娃，很有特色，難道越南現在流行這種風格。

台中｜越南法國麵包工藝

一旁有提供內用餐，供大家享受餐點，外帶居多，內用區反而成為大家等待餐點時的休憩區。

台中｜越南法國麵包工藝

脆皮烤豬夾心麵包

店家很貼心可以提供對切和加辣服務，不過要提前告知，大家點餐的時候要注意一下。

台中｜越南法國麵包工藝

脆皮烤豬肉有醃漬過，豬肉鮮嫩，入口鹹香，搭配醃製蘿蔔、小黃瓜、香菜等配料，口感豐富有層次。

台中｜越南法國麵包工藝

台中｜越南法國麵包工藝

招牌綜合夾心麵包+蒜味奶油烤片

台中｜越南法國麵包工藝

蒜味奶油烤片

蒜味麵包烤到酥酥脆脆，有點像在吃餅乾的感覺

台中｜越南法國麵包工藝

上層塗的蒜味醬味道濃郁，喜歡蒜香味的人，會很愛這一道

台中｜越南法國麵包工藝

台中｜越南法國麵包工藝

招牌綜合夾心麵包

招牌綜合夾心麵包夾入滿滿的餡料，價格雖然高一些，不過算有誠意

台中｜越南法國麵包工藝

麵包回溫烤過，外酥內鬆軟保留點韌性

台中｜越南法國麵包工藝

加入了紅蘿蔔、白蘿蔔、小黃瓜、香菜和燒肉、火腿，在淋上特製醬汁，吃起來很清爽、不油膩

台中｜越南法國麵包工藝

台中｜越南法國麵包工藝

越南法國夾心麵包口味選擇多元，有時候不想吃便當、麵食時，不失為一個好選擇。台中第二市場周邊美食小吃越來越多，除原本市場內的美食小吃，周邊的手搖飲料”春宅”、富鼎旺豬腳、也都很有特色，吃完再散步到一中街繼續吃飽飽。

