台中第二市場限定美味曝光！裴社長大啖米其林主廚也愛的肉燥飯 夏季絕版蔴薏湯

「嵐肉燥專賣店」主打多款肉燥飯與肉丸仔飯。裴社長品嚐梅花肉飯後，大讚梅花肉入口即化。(鏡好聽提供／何宗昇攝)

在最新一集《裴社長吃喝玩樂》中，裴社長將美食之旅的腳步轉向台中，鎖定傳統市場裡的好滋味。他從充滿歷史情懷的「台中第二市場」展開探索。這座市場創立於1917年，最初供應上流階層精緻食材、高級雜貨和舶來品，因此又被稱為「貴婦市場」。市場如今已轉型為美食小吃的集散地，許多攤位都是傳承三代以上的百年老店。

法式油封手法，完全不柴的梅花肉飯！

裴社長走進六角樓結構的市場內，前往米其林三星餐廳Taïrroir態芮的主廚何順凱推薦的「嵐肉燥專賣店」。這家店主打多款肉燥飯與肉丸仔飯。裴社長品嚐梅花肉飯後，大讚梅花肉入口即化。老闆娘透露，梅花肉是用滷肉燥上層的油，以低溫微火燜出來，手法猶如法式油封鴨腿，相當費工。至於肉燥飯，裴社長誇讚肉燥滷得色澤深沉，味道深邃，搭配蔥花的辛香，讓香氣更提升。另外，綜合湯中加入手工製作的雞捲，也令裴社長印象深刻。

與蔴薏湯的和解：苦中回甘的好滋味

熱騰騰的蔴薏湯灑滿吻仔魚，湯上浮著幾塊鬆軟綿密的地瓜。裴社長喝下第一口，發現湯頭意外鮮美，只有淡淡的苦味。（鄭祺耀攝）

廣告 廣告

裴社長表示，小時候曾被蔴薏湯的苦味嚇哭，從此對這道料理充滿戒心。沒想到深秋造訪，竟在「阿娥古早味」巧遇夏季限定的蔴薏湯，讓他直呼太走運！熱騰騰的蔴薏湯灑滿吻仔魚，湯上浮著幾塊鬆軟綿密的地瓜。裴社長喝下第一口，發現湯頭意外鮮美，只有淡淡的苦味。他好奇詢問老闆娘製作祕訣，關鍵在於極其費工的「搓揉去苦」的過程，必須將嫩葉放在竹畚箕上，不斷用力搓洗超過半小時，才能去除苦汁。這碗湯的甘苦滋味，讓裴社長與兒時夢魘的和解，甚至連喝了兩碗。

大麵羹的美味機密：加鹼耐煮更飽足

大麵羹的麵條加了鹼，會變得耐煮，且麵條發得比較胖，吃起來更有飽足感，適合勞動人口。（何宗昇攝）

在市場門口，裴社長前去探訪宏仁麵行，這家製麵店供應加鹼麵條給許多大麵羹店家。裴社長詢問台中人為何愛吃大麵羹，老闆解釋，因為麵條加了鹼，會變得耐煮，且麵條發得比較胖，吃起來更有飽足感，適合勞動人口。在節目最後，裴社長預告，他將在下一集繼續分享台中肉圓與大麵羹的在地美味。

🍚三星主廚都愛的小吃就在台中第二市場！EP65上架～

Appple Podcast： https://lihi.cc/THvXW

Spotify： https://lihi.cc/NO3G2

YouTube： https://lihi.cc/Br2D3

鏡好聽： https://lihi.cc/Ahg4Z

更多鏡週刊報導

臺中百年市場裡的新「食」力！裴社長和林亦君深度探訪臺中傳統小吃 揭密麻薏湯、大麵羹的好滋味

裴社長聯手高雄市長陳其邁 六合夜市美食攻略大公開

裴社長小吃手記23／高雄越夜越美麗之六合夜市（下）