台中第二市場「排隊夯店」爆食安！巨型蟑螂爬上菜頭粿 食安處要查了

記者林意筑／台中報導

台中市第二市場知名小吃攤被網友拍到有蟑螂在食材上爬動。（圖／翻攝自Threads ＠j08260433）

台中「第二市場」小吃美食攤位林立，許多遊客慕名而來打卡品嚐。不過有家專賣菜頭粿、糯米腸的知名小吃攤，被網友目擊有一大隻蟑螂在菜頭粿上爬動，令人作嘔。對此台中市食品藥物安全處表示，已錄案啟動稽查，將要求業者改善並可處重罰。

第二市場某排隊名店爆食安，有網友目擊蟑螂爬在蘿蔔糕上（圖／翻攝Threads @j08260433）

台中「第二市場」內專賣菜頭粿、糯米腸的知名小吃攤，每逢假日總是引來大批遊客排隊購買，不過有網友在尚未烹調的菜頭粿半成品上驚見一大隻蟑螂，PO上網後引發熱議。有網友留言回應「每次都看到一堆說某某家很好吃，但一看到那個影片或照片....那個衛生狀況真的不敢恭維」。

對此食安處表示，相關案件已錄案，將派員前往稽查。若查獲業者不符合「食品良好衛生規範準則」相關項目，將要求限期改善；若複查仍不合格，將依「食品安全衛生管理法」規定，處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。也說，民眾若發現店家有衛生疑慮，可檢具相關事證向台中市政府陳情整合平台檢舉，食安處將錄案後儘速依規處理，確保市民飲食安全。

