台中第五場歲末祝福 看見志工付出之路

台中靜思堂下午舉辦第五場的歲末祝福，還有為新的慈濟志工受證，其中一位是今年32歲的陳俐君，是慈濟護專畢業的，現在是為護理師。年輕時就接觸慈濟，但年輕叛逆，跟媽媽關係很緊張，後來是媽媽先培訓受證後，母女倆的關係也越來越親近，常常一起去當志工，陳俐君說，兜兜轉轉後，終於回到慈濟這個家，她會用心付出。

演繹受證的新委陳俐君，身形嬌小，但入經藏時，道氣十足。她15歲就到花蓮就讀慈濟護專，接觸慈濟，但中途卻因為許多無名，跟媽媽的關係降到冰點，這段期間媽媽開始投入慈濟，成為慈濟人，母女倆的關係漸漸有了變化。

廣告 廣告

慈濟志工 陳俐君：「以前就是不懂得感恩，就是覺得說自己之前還滿無名的，就是早就已經，那個家(慈濟) 就已經在那裡了，只是自己都一直沒有發現 。」

訪視畫面因為本身是護理師，跟著媽媽去訪視時，也能給臥床的案家專業的醫療建議。

慈濟志工 陳俐君：「慈濟的師姑師伯，他們有他們的專業，他們很會膚慰這一塊，然後我剛好有一些護理專業，我覺得那個是，一個互相學習的過程。」

下午大中區第五場的授證歲末祝福，演繹的是2008年卡玫基颱風侵襲中南部地區，帶來嚴重災情。演繹大景慈濟人動員救災，送熱食，發放物資，走入人群，行菩薩道。

證嚴上人開示 ：「總歸一句話要說的話很多，時間不斷過去，大家入經文 無量義經，這幾十年來將無量義經鋪在人間，讓大家去走，走這條無量義的大道路，這叫做無量義經 。」

時間從來不會為誰停止，只有把握每分每秒，做利益眾生的事，人生不空過。

更多 大愛新聞 報導：

上人開示：千處祈求千處應 人間菩薩最美身影

離開溫暖被窩 放慢動作調節血壓

