台中第五市場超佛心年菜 10道1500元有找

中部中心/徐秘康、羅宇翔 台中報導

小資省錢是王道！台中市第五市場，有賣熟食的魚丸攤，連續第14年，在春節前推出"百元年菜"，業者說，雖然萬物齊漲，但是靠調整進貨時間等技巧，勉強維持凍漲！另外，像是包含佛跳牆等高價品，擺滿滿一桌，10道菜也是1500元有找，吸引民眾領號碼牌搶買！





佛跳牆、紹興醉豬腳全都有 超佛心年菜10道1500元有找

台中第五市場百元年菜開賣。(圖/羅宇翔攝)

他點了這個，另外的，她買了這個，全都有，滿滿一桌，10道菜，1500元有找，包含高價的佛跳牆、紹興醉豬腳，還有超值的，8道百元年菜！紅燒獅子頭，有6顆，小家庭一人吃2顆，芋頭排骨酥，每個人還分吃個幾塊，今年豬肉價貴，它們依然維持14年來的凍漲價，100元！

廣告 廣告

佛跳牆、紹興醉豬腳全都有 超佛心年菜10道1500元有找

台中第五市場百元年菜開賣。(圖/羅宇翔攝)炸香香、酥酥，以甜不辣、魚丸等為主，市場店家連續第14年，照往例在春節前推出佛心年菜，另外，像是烏骨全雞、羊肉爐等，比較高價品，價格也很親民！令人相當好奇的，萬物齊漲，老闆你為什麼HOLD得住來凍漲？原物料，提前半年訂貨，人力由自家動員7、8人，把人事成本壓到最低，賣價貼近小資族，少少花，也享受！

往年排隊人龍，擠到市場外馬路上，今年改拿號碼牌，到號了再取貨。佛心年菜在農曆過年前20多天就開賣，傳統古早味，為小家庭團圓氣氛逐日加溫！





原文出處：佛跳牆、紹興醉豬腳全都有 超佛心年菜10道1500元有找

更多民視新聞報導

大魚大肉後的消化不良、「回歸飲食」怎麼解？ 營養師提補充的「3關鍵」營養素

(影)／年節將至準備食材 「這道菜」終年不敗？

(影)／徐小可「這道年菜」美味百分百 眾人食指大動口水直流？

