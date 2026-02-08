台中第五座兒童運動中心 預計8月啟用

台中市政府運動局持續完善兒童運動環境，台中市第五座兒童專屬運動中心──「西區兒童運動中心」預計於今年8月正式啟用。場館位於西區美村路與民生路口的「美村綜合服務園區」4樓，占地超過300坪，首創以「技擊運動」為主題，結合親子友善與森林意象設計，提供在地家庭更多元、安全的運動選擇，讓孩子從小培養運動習慣與自信。（見圖）

運動局長游志祥日前親赴現場視察，逐一盤點各項整備作業。游局長表示，西區兒童運動中心目前工程進度穩健推進，後續將同步引進優質營運團隊，導入專業管理機制與系統化課程規劃，確保場館啟用後能提供高品質、穩定的運動服務。

運動局指出，西區兒童運動中心館內規劃1座兒童多功能球場及3間多功能教室，提供多元球類與課程活動空間，並以技擊運動作為核心發展重點，讓喜愛柔道、空手道、跆拳道等技擊項目的孩童，能在安全、合適的訓練環境中循序學習，培養紀律、體能與自信，落實技擊運動向下扎根。

此外，場館設計巧妙融入園區既有樹木景觀，特別打造具「森林意象」的家長等候區，營造舒適放鬆的陪伴空間。

運動局強調，場館規劃不僅著重專業訓練，也重視親子整體使用體驗，並貼心配置符合孩童身高需求的淋浴設備，讓孩子運動後能即時梳洗，提升使用便利性與安全性。