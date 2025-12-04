台中第3家好市多在西屯？議員陳廷秀反彈批市府：不顧海線居民感受

台中第3家好市多在西屯？海線議員陳廷秀反彈不滿。(記者蘇金鳳攝)

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府今天發新聞稿指第三家Costco好市多可能落腳西屯台中精機公司舊址，過去一直獲得訊息會在海線的市議員陳廷秀今天在市議會不滿的表示，中捷藍線就在附近，明年開工會造成交通黑暗期，若把第3家Costco在西屯，將造成當地交通重大衝擊，甚至讓海線居民期盼落空。

市長盧秀燕表示，這是Costco公司提出的申請案，不是定案，她強調，台中市都市計劃審查都是公開透明，市府是是被動審查，是好市多送案來不是定案，好市多是否其他場地不知道，但目前市府是審查通過，還必須送內政部審查。

台中市政府今天發新聞稿，指第3家好市多落腳西屯台中精機公司舊址，引起海線市議員陳廷秀強烈不滿表示，中捷藍線將在明年開工，但是市府說第三家Costco落腳西屯台中精機公司舊址，交通影響評估一定要確認。

陳廷秀強調，因為中捷藍線一旦動工，就會有10年的交通黑暗期，但是宣布可能在此落腳，跟事實有差異，交通影響評估會過？送內政部審議會過嗎?為何市府宣布有機會落腳此處?

陳廷秀表示，好市多總部說明，第三點要離南屯及北屯25分鐘距離，但若是到此處則是20分鐘，站在城鄉平衡應該在海線，且腹地大，北屯、南屯有塞車問題，設在西屯區罔顧海線的權益。

