台中第3家好市多要來了！傳「這天」官宣 業者回應了

台中市第3間好市多店落腳何方，為民眾關注要點之一。台中市經發局4日表示，好市多台中第3間店有望落腳西屯區台中精機舊廠。對此，力推落腳梧棲區的台中市議員陳廷秀直言，鹿死誰手還不一定，更透露好市多美國總公司有於12月25日公布地點；好市多回應，未來將會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

台中精機舊廠土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊。經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規畫、進出口人流動線及交通動線等影響討論，也多次接洽拜訪Costco，推動該地納為第3家店潛在用地。

台中市經發局4日透露，好市多台中第3間店有望落腳西屯區台中精機舊廠。對此，力推落腳梧棲區的台中市議員陳廷秀直言，鹿死誰手還不一定，更透露好市多美國總公司有於12月25日公布地點。（經發局提供）

台中市都發局則說，配合台中精機遷廠至精密機械二期 ，舊廠土地將轉型為產業專用區，不僅活化舊廠區土地，也回應市都委會要求變更公益性，大幅提高公共設施回饋比例，強調透過高標準的審議，將可兼顧零星工業區轉型、經濟發展與環境永續，將有助地方經濟發展，且避免土地閒置。

另據申請單位透露，該址將爭取作為台中市第3家Costco賣場，未來將可為台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

都發局說明，未來產業專用區可作為研發、新產業辦公室、企業營運總部、工商服務及會展、購物中心、商業使用等用途，另依照都市計畫變更規則，業者需回饋30％土地作為公園兼滯洪池、園道等公共設施，並繳交回饋代金，將有助於提升地區公共設施服務機能。

積極爭取好市多第3店落腳梧棲區港務特區的台中市議員陳廷秀則批，鹿死誰走還不一定，強調好市多美國總公司一再說明最終結果將由公司宣布，而非任何人，所以他都不敢講，更透露好市多美國總公司將於12月25日公布第3店位置。

針對台中市第3店展店，好市多回應，將持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向，未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

