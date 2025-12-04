台中第3家Costco將落腳海線 盧秀燕證實：台中精機舊址提交用地審查

記者潘靚緯／台中報導

台中好市多第三家店址若順利通過審查，將落腳海線地區。（圖／資料照）

民眾期盼已久、美式賣場好市多Costco在台中的第三間店，確認落腳海線地區。台中市長盧秀燕今(4)日上午證實，都委會2日通過「台中精機廠」舊廠的都市計畫變更案，好市多已透過地主提出用地審查，但強調此案仍須送交內政部審議，若順利通過很可能成為好市多在台中的第三處基地，最終結果將由好市多正式對外公布。

台中市長盧秀燕證實，好市多第3間店將落腳台中精機廠舊廠，不過最終結果仍須由好市多官方宣布。(圖／翻攝畫面)

盧秀燕指出，台中精機廠舊廠址位於大肚山科技走廊，鄰近台灣大道，土地面積約3.21公頃。地理位置優越，未來周邊將有捷運藍線B9、B10站點，是交通匯集的重要樞紐。

中市經發局透露，市府團隊為促成此案，與台中精機多次討論基地整體規劃、車流與人流動線、出入口配置等議題，更多次拜訪好市多，積極促成該址成為台中第三店的候選場址。地主也已提出用地審查申請，「確實有其可能性」。

都發局指出，配合台中精機遷廠至精密機械二期，舊廠土地將從工業區轉型為「產業專用區」，可活化閒置土地。未來除了可作購物中心、商業使用外，也允許研發、企業總部等用途。

此外，作為變更回饋，申請單位將捐贈30%土地（約近1公頃）作為公園兼滯洪池、園道等公共設施，並繳交回饋代金。此舉不僅回應了都市計畫變更的公益性要求，也將大幅提升周邊地區的公共設施服務機能。

