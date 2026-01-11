台中第3間好市多再等等！2026「首季展店名單」揭曉 地點曝光

生活中心／李紹宏報導

美式賣場好市多（Costco）在台灣相當受歡迎，其中台中南屯店更是全球營業額冠軍，連全球執行長瓦克里斯（Vachris）近日都親自造訪此店，讓「台中第3間門市」的消息再次成為討論焦點。不過，根據好事多總部資訊， 2026前3個月的新門市都將在美國開設，尚未有台中分店消息。

消費力驚人！好市多台中南屯店穩坐全球冠軍

事實上，好市多在台中的擴點計畫絕非偶然，根據2023年全球營收數據，台灣表現極其驚人，共有4家門市擠進全球前十名，其中台中南屯店更是不負眾望，連續多年穩坐全球營業額冠軍寶座，加上北屯店同樣入榜。強勁的消費實力，不僅讓總公司高度重視，也讓在地會員對第3間店的渴望日益增加。

此外，台中市政府去年底已證實，西屯區「台中精機廠」的都市計畫變更案已獲通過，目前正送往內政部審議，該地被視為最有潛力的新據點。

好市多2026首季展店名單出爐

然而，根據好市多總公司日前公布的最新展店規劃，2026年第1季（1月至3月）預計開幕的4間分店全數位於美國本土，包含加州西羅斯維爾（W Roseville, CA）、德州自由山（Libery Hill, TX）、德州福尼市（Forney, TX）及猶他州聖喬治（S St George, UT）。此外，將在3月新開1間商業配送中心，地點為佛羅里達州聖露西港（Port St. Lucie, FL）。

2026年1至3月，好市多將在美國新增4間實體門市，以及1間商業配送中心。（圖／翻攝自好市多官網）

好市多今年將開28家新店！台中仍有機會

不過執行長瓦克里斯曾在電話會議中特別強調，好市多在2025年9月至2026年8月的會計年度中，預計將在全球開設28家新門市。因此，雖然首季名單暫未見到台中，但以台中南屯店驚人的獲利能力與市府積極的配合度來看，台中仍有極大機率出現在剩餘的展店配額。

