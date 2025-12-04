台中第3間好市多將落腳西屯 沙鹿鄉親失望：不是說要在海線開？

說好的海線呢？今年4月台中市府在議會表示，好市多考慮在海線設置第3家分店，不過，今（4）日宣布台中精機廠舊廠未來「極有可能」成為美式賣場好市多在台中的第三處基地，消息一出，讓不少海線民眾大失所望，甚至自嘲「是我誤會海線的意思嗎？」

台中第3家好市多「極有可能」落腳精機廠舊廠



好市多在台中尋覓第3家店址傳聞已久，今年4月台中市都發局長張峯源還在議會上透露，好市多考慮在海線設點。

雖然好市多從未證實，不過，今天台中市府宣布，台中精機廠舊廠未來「極有可能」好市多在台中的第三處基地。

經發局表示，市府與台中精機持續就用地設置整體規劃、進出口人流動線及交通動線等影響進行討論，並多次接洽拜訪Costco，推動該地為台中第三家店潛在用地，未來將可台中海線地區及西屯等地區，帶來強勁的經濟繁榮與就業機會。

根據台中市府資料，舊廠原址土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊、鄰近台灣大道上未來捷運藍線B9、B10場站周邊，花落西屯。

花落西屯 台中海線鄉親好失望

台中市府今天開奬，引發網友討論。有網友分享，沙鹿市公所之前甚至在臉書寫「好市多台中第三家店將落腳海線」，許多建商也拿好市多要來當招牌，海線的期待也被炒高，結果期望落空。

另外，有網友自嘲「是我誤會台中海線的意思嗎？」、「說好的海線呢？海線又被邊緣了」，沙鹿鄉親更難過的說，「不是說要在海線開？不行啦、反對」

今日海線議員陳廷秀在質詢時便批評，市府審查只是程序之一，後續還要經內政部審議，此外據他了解，美國總部預計「12月25日」宣布，質疑市政府在緊張什麼，直接他宣布，恐誤導民眾，也讓地方承受期待落空的失望。

鹿死誰手還不知道？議員爆總部原預計聖誕節公布

陳廷秀提醒，台中捷運藍線即將動工，若好市多確定落腳台中精機廠舊廠，未來將有接近10年的交通黑暗期，市府交通影響評估一定要先確認。

此外，他指出，好市多總部曾說明過，未來第3店要離好市多南屯、北屯店這2個點距離25分鐘車程，若是精機大約20分鐘，根本不符合原則，陳廷秀直言，鹿死誰手還不知道。