台中第3間好市多落腳精機舊廠？ 盧秀燕曝：須送內政部審查

台中精機舊廠有望變身好市多？盧秀燕：都市計畫審查已過。（圖／報系資料照）

美式賣場好市多（Costco）台中市第3間分店落腳何方，為民眾關注焦點之一。台中市長盧秀燕4日受訪證實，已經收到好市多透過地主提出用地審查，該土地位於大肚山的科技走廊，面積約3.21公頃，不過確切地點及結果仍需好市多方宣布；對此，台中市議員陳廷秀痛批，該點多項不符好市多選址要求，僅為市府審查過，尚未過內政部，中市府就宣布有機會落腳西屯台中精機舊址，直言完全罔顧海線權益。

盧秀燕今赴台中市議會參加第4屆第6次定期會議第10次會議，被問及好市多台中市第3間分店落腳地點，盧秀燕表示，好市多已經透過第三家地主向台中市政府提出用地審查，這塊地約3.21公頃，位在大肚山的科技走廊，也是台灣大道通往海線最重要交通節點、門戶。

不過盧秀燕也強調，這件事尚未定案，因為除須經中市府審查外，還必須送內政部審查，因此她可以證實此事，但是正式且正確地點及結果是否落腳此地，還是要好市多宣布。

對此，台中市議員陳廷秀說，市府早上發布新聞稱台中第三家Costco可能會在台中精機舊廠設址，除要求市府交通影響評估一定要先確認外，也指出捷運藍線即將動工，未來將有將近10年交通黑暗期，但市府卻直接宣布將有機會落腳，直言這跟事實有差距，並拋問交通影響評估會過嗎、送內政府審議會過嗎，痛斥市府現在就宣布有機會落腳台中精機酒舊廠。

陳廷秀說明，好市多總部曾說，第3間分店要離南屯、北屯分店25分鐘車程距離，若以台中精機舊廠地點而言，相隔車程約20分鐘，直言根本不符合好市多原則，再加上好市多會想設第3間店，就是因為南屯、北屯會塞車，市府今早卻發布有機會落腳西屯，質疑僅為市府審查通過，就發新聞稿稱有機會落腳西屯，完全罔顧海線權益。

陳廷秀也說，站在城鄉平衡角度，應推動港務專區，不僅動線流暢、腹地廣大，還完全不會塞車。

盧秀燕回應，台中市都市計畫都是公開透明，收到民眾送審，市府就是被動審查，也強調這還不是定案，好市多還有其他場地，但因該案中市府已經審查通過，但還須送內政部。

