台中第4次食安會報登場 盧秀燕：超前部署、嚴格把關

【記者陳世長台中報導】食品安全攸關市民健康與日常生活，台中市政府（31）日召開114年第4次食品安全會報，由市長盧秀燕親自主持。盧市長表示，市府一向秉持「嚴格把關、超前部署」原則，透過跨局處整合與持續強化查驗量能，從源頭到餐桌全面守護市民食安，絕不鬆懈。



針對近期外界關注的芬普尼蛋品事件，盧市長指出，市府團隊第一時間即主動掌握風險，採取「積極查獲、主動通報、即時下架」三大作為，在中央及相關縣市尚未接獲通報前即主動查獲疑慮產品，並要求全面下架。她強調，雞蛋是市民日常飲食中不可或缺的重要食材，市府即時因應、超前部署，展現對食安管理的高度警覺與責任。



在非洲豬瘟防疫方面，盧市長表示，市府持續加強高風險場域查核，並針對市場通路、肉品來源等加強稽查。截至目前，已累計查核2,336件豬肉及相關製品，結果均符合規定，務求將疫情風險降至最低。同時，市府也同步推動廚餘處理轉型，嚴格落實養豬產業源頭管理，全面守護市民餐桌安全與健康。



衛生局表示，因應農曆新年將至，已啟動「115年春節食品稽查專案」，針對年節應景食品、食材及原料加強查驗。截至目前已查核303件食品標示，均符合規定；另抽驗59件應景食品，其中27件合格，其餘尚在檢驗中。相關查驗結果將公布於「台中食藥安智慧雲－食安GIS專區」，落實資訊公開透明，供市民隨時查詢。



食安處進一步指出，市府以「跨域合作、全程把關、智慧治理、資訊透明」四大策略，深化肉品與食品安全管理，並透過智慧雲平台與行動稽查系統，從飼養、屠宰、加工到販售全程把關，打造具韌性的智慧食安城市。相關成果更以「智慧台中 食在韌性 豬事大吉 E齊來」為主題，榮獲「114年台灣健康城市暨高齡友善城市獎－健康城市類韌性與創新獎」。



此外，農業局呼籲養豬戶務必落實生物安全措施，確實通報異常死亡情形，切勿任意棄置動物屍體；民眾如發現疑似豬屍或可疑情事，請即通報1999或動保處，共同守護防疫安全。



教育局則表示，市府持續把關校園午餐品質，目前已聘任86名營養師協助食材把關與菜單設計，並推動校園午餐科技創新計畫、臺日學校午餐交流及多元食育活動。同時，教育局也與衛生局、農業局組成跨局處聯合稽查小組，針對校園廚房、食材供應商及團膳工廠，採不定時、不定期、不預警方式查核，確保學生吃得安心、家長真正放心。