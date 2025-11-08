台中第8屆金照獎11/8頒獎 表揚長照領域卓越表現與奉獻精神
【記者 廖美雅／台中 報導】台中市政府今（8）日舉辦「2025台中金照獎」表揚活動，今年報名情況相當踴躍，共195單位及個人參賽，脫穎而出入圍的團體類共有24單位及個人類34人，角逐此屆金照獎殊榮。最終共有14個單位及17位個人榮獲金照獎肯定，展現長照領域的卓越表現與奉獻精神。
▲衛生局長曾梓展致詞。
衛生局長曾梓展表示，衛生局積極推動長照2.0政策，整合各類長照資源與服務網絡。統計台中市今年10月總人口數有286萬7,836人，65歲以上人口49萬4,385人，佔全市人口的17.2%，推估今年台中市長照服務需求將突破9萬8千多人。依衛生福利部113年公布之長照服務涵蓋率為89.24%，截至今年10月底，全市已建置1,968處長照資源，設立10家失智共照中心執行個案管理服務，並設有48處失智據點，行政區涵蓋率達100%，資源分布居全國之冠。
衛生局表示，台中市自107年首創專屬績優長照人員及長照機構的「金照獎表揚活動」，堪稱長照界的「奧斯卡獎」今年已邁入第8屆，獎項包含團體類（卓越A單位、卓越B單位、卓越C據點、卓越住宿型機構）及個人類（長照新星、長照男神、長照國際巨星、長照英雄、長照巨擘）等，今年特別將「長照英雄獎」名額由3名增至5名，並新增「長照巨擘獎」，表揚長期深耕長照服務領域的卓越代表。
▲今年新增「長照巨擘獎」。
面對高齡化社會挑戰，衛生局除積極推動長照政策外，亦重視長者整體健康。為提升機構住民及工作人員的口腔照護知能與技能，衛生局與「社團法人台中市牙醫師公會」及「台中市大台中牙醫師公會」合作，進行機構實地輔導與住民口腔檢查。為此，衛生局特頒發「長照服務感謝獎」予兩大牙醫師公會及牙醫師們，感謝對於長照業務的投入與協助。
衛生局表示，台中市對長照一步一腳印的深耕，2025年《天下雜誌》最新調查出爐，台中幸福城市、慢老城市雙獲佳績，其中「慢老城市調查」勇奪全國第1，展現高齡友善與世代共融的城市，並蟬聯衛生福利部地方衛生機關「長期照顧類」業務考評6都第1，顯示台中長照服務深獲中央與民眾肯定。
衛生福利部長照副司長吳希文表示，感謝中市府致力於推動長照政策，使台中市長照服務涵蓋率高於全國平均，展現出市府努力推動支持失能者與照顧者生活品質。每一位得獎者都是長照體系中最溫暖、最堅定的力量。長照司將持續與各界夥伴攜手，打造更友善、更有尊嚴的照顧環境，讓每一位照顧者都被看見、被肯定。（照片／記者廖美雅翻攝）
其他人也在看
百年犂記餅店傳意外 女員工手指卡進攪拌機遭壓碎
台中市北區知名的犂記餅店，今（8）日上午發生工作意外，一名印尼籍員工疑似操作不當，手部遭餡料攪拌機夾住，無法自行脫困，救護人員到場後，先破壞部分機台，將人連同機器一同送醫，女員工3隻手指遭壓碎，還好沒...華視 ・ 10 小時前
友人間爆口角糾紛！男遭刺傷急送醫 犯嫌到案
台中大里今（8）日稍早傳出有人被刺傷，消防人員到場救援，男子年約50多歲左下腹有穿刺傷，傷勢嚴重。初步了解，事件源於兩名友人間口角糾紛，犯嫌已於下午5時15分到案，詳細狀況有待進一步釐清。責任編輯／蔡台視新聞網 ・ 10 小時前
慈濟仁愛綜合長照機構 獲台中金照獎肯定
台中市連續八年，舉辦金照獎頒獎典禮，希望能鼓勵並且感謝，辛苦付出的長照人員，這個獎項對長照人員來說，就像是電影界的奧斯卡。下午舉行頒獎典禮，慈濟仁愛綜合長照機構，獲得卓越A單位第二名的好成績，機...大愛電視 ・ 9 小時前
齊心協助、強化市民公寓大廈生活知能 中市府表揚64位專業志工諮詢師
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中市政府都市發展局今（7）日舉辦「公寓大廈諮詢服務隊」表揚典禮， […]觀傳媒 ・ 1 天前
台中大安肉品市場恢復豬隻拍賣 (圖)
全台豬隻禁運禁宰令解除，台中市大安肉品市場7日上午10時開始拍賣豬隻，截至中午成交629頭，標準豬95至155公斤，平均重126.0公斤，單價新台幣98.0元。中央社 ・ 1 天前
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了
情侶吃IKEA牛排狂吐瀉照片曝光 食安處要查了EBC東森新聞 ・ 12 小時前
蛋白質講座烹飪課 營養學吃出健康
國華府慈濟人文學校，每年都會舉辦「全校健康吃」活動。今年的主題是「大豆」。學生家長兼營養師的「顏苡雯」為大家講解，黃豆如何可以吃得健康和幫助減緩地球暖化。桌面上擺著餐盤、手套還有鋼盆，華府慈濟人文...大愛電視 ・ 21 小時前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前
太子集團在台洗錢45億 在台主嫌王昱棠等3人羈押禁見
社會中心／綜合報導從事跨國詐欺、博弈的柬埔寨〝太子集團〞，將觸角伸進台灣，大量購買豪宅、豪車來洗錢，光是台北市的和平大苑就有11戶，超跑也有26輛，總價值高達45億，集團在台主嫌王昱棠、辜淑雯、李守禮都遭到羈押禁見，而警方攻堅太子集團豪奢據點的畫面也曝光。民視 ・ 1 天前
快訊／不爽千萬信託獨漏他⋯新北三重孝子「財殺」親姊！檢方聲押禁見
新北市三重區陳姓男子60歲，因其姊姊跟妹妹在未告知他的情況下，帶著高齡的母親，將1千萬財產拿去辦信託，還排除他為代理人，6日帶著母親及妻子，找姊妹倆理論，過程起爭執，陳男回家中拿菜刀返回砍殺姊姊跟妹妹，其妻阻止也遭波及，其姊送醫傷重身亡，陳男被警方依殺人、傷害等罪送辦，經檢方複訊後，向法院聲請羈押禁見。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
警救援遇「山道猴」擋車道 鳴笛趕救受困童
年邁阿公阿嬤帶著2歲孫子在宜蘭礁溪五峰旗風景區散步時，發生了驚險的意外事件。他們準備返回台北時，孫子不慎被反鎖在車內，嚇得嚎啕大哭。阿公心急如焚，立即報警求助。警方趕往現場途中，竟遇到山道猴霸占道路，必須鳴笛驅趕。最終，在警消人員細心破窗救援下，孩童安全獲救，一家人終於鬆了一口氣。TVBS新聞網 ・ 5 小時前