台中米其林名店年底熄燈 業者曝原因 老饕不捨

台中向上市場的人氣名店「在來碗粿米糕」2023年開幕，由嘉義知名碗粿老店後代創立，以文青風格迅速走紅，連續2年入選《米其林指南》，不過店家近日表示，為呈現出心目中的樣貌，每天長時間工作已壓縮了生活的餘裕，衡量後決定於12月31日熄燈。消息曝光讓一票老饕哀號，「用心製作很棒的古早味美食，可惜了。」

「在來碗粿米糕」日前在臉書發文指出，當時創業就是希望把家中三代傳承的味道，以更精緻、現代的方式重新呈現，在近3年的時間裡，非常幸運能得到民眾的關注及喜愛。

業者坦言，要維持品牌最基本的日常運作，需要每年近300天、每天10小時的投入，才能讓在來呈現出他們心中期待的樣子。過去持續嘗試在來可能的突破，但忙碌也壓縮了許多推展工作與生活的餘裕，從年中開始正式面對這些現實，在衡量生涯目標後，決定營業至今年最後一天為止。

消息曝光後，一票網友紛紛留言表達不捨，「我是台北人，每次到台中一定會去吃碗粿和米糕，真的是小時候的味道」、「現在已經很少有人賣甜的碗粿了，好不容易有你們，以後吃不到了」、「今天中午才去買耶，以後吃不到這麼好吃的碗粿了。」

「在來碗粿米糕」開幕隔年就入選《米其林指南》，今年連續第二年上榜，餐廳在Google也擁有4.4顆星好評，如今傳出停業消息，讓老饕大嘆可惜。

