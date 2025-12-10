台中米其林名店「年底歇業」！業者親曝原因 老饕崩潰：味道要絕跡了

生活中心／彭淇昀報導

台中一間入選《米其林指南》名店驚傳年底歇業，位於台中向上市場的「在來碗粿米糕」是由嘉義知名碗粿老店後代創立，以文青風格迅速走紅，於2023年開幕，不過店家近日宣布即將於年底歇業消息，讓一票老饕不捨嘆道，「用心製作很棒的古早味美食，可惜了」。

「在來碗粿米糕」連續2年入選《米其林指南》，深受不少民眾喜愛。（圖／翻攝自在來碗粿米糕臉書）

「在來碗粿米糕」日前在臉書粉專宣布震撼消息，創立這家店的初衷是希望把家中三代傳承的味道，以更精緻、現代的方式重新呈現，「在近3年的時間裡，我們非常幸運地得到大家的關注、支持與喜愛」。

廣告 廣告

「在來碗粿米糕」提到，要維持品牌最基本的日常運作，需要每年近300天、每天10小時的投入，才能讓在來呈現出我們心中期待的樣子。

「在來碗粿米糕」表示，過去持續嘗試在來可能的突破，但忙碌也壓縮了許多推展工作與生活的餘裕，「從年中開始，我們正式面對這些現實，並在衡量彼此的生涯目標後，做出了決定『今年的最後一天，將是在來的最後營業日』」。

「在來碗粿米糕」感嘆，「這不是一個容易的決定。難的不是放下眼前的成果，而是放下一路支持、鼓勵我們的你們。對此，我們深感抱歉，也由衷感謝。因為你們一直以來的喜歡，才讓在來曾經燦爛的存在」。

消息曝光後，不少人紛紛哀號，「我住台北，但我到台中一定會去您店吃碗粿及米糕，那是真的是我小時侯懷念的味道！第一次踏進店裡就可以感受到您們是非常用心的在經營，謝謝」、「辛苦了，謝謝你們帶給我與父母傳統小吃的精緻與回憶，希望未來台中還有再吃到的一天」、「嗚嗚，現在已經很少很少有人賣甜的碗糕了，好不容易有你們，以後吃不到了，想哭～這小時候的味道要絕跡了」、「天啊！以後我怎麼吃到這麼好吃的碗粿啦，今天中午我才去買欸」。

更多三立新聞網報導

基隆「百年老店」掰了！最後營業日曝光 老闆揭歇業原因：要捨得

50年老牌旅行社「宣布歇業」！4月底停止營運 負責人曝原因

中國知名冰品一支8.5元？她敲碗「來台展店」 網吐槽：當地人都不吃

冷空氣南下！挑戰「首波大陸冷氣團」跌破10度 最冷時段曝光

