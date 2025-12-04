台中精機舊廠 有望變身好市多

好市多台中第3間分店落腳何方？台中市長盧秀燕（中）4日證實，已收到業者透過地主提出用地審查，但確切地點及結果須由好市多宣布。（温予菱攝）

好市多台中市第3間店設址何方，台中市經發局4日透露，有望落腳西屯台中精機公司舊廠。台中市議員陳廷秀痛批，市府完全罔顧海線權益，未考量城鄉平衡；市議員江肇國則說，經發局曾提落腳海線，現在又宣布為西屯，質疑市府是在炒地皮。對此，台中市長盧秀燕回應，台中市要發展經濟，不贊成「反商情緒」。

經發局表示，台中精機舊廠土地面積約3.21公頃，位於大肚山科技走廊，市府與台中精機曾多次接洽拜訪好市多，推動該地納為第3家店潛在用地，如今都市計畫變更案通過，好市多有望落腳。

陳廷秀認為，好市多第3間店選址條件要離南屯、北屯分店25分鐘車程距離，而台中精機舊廠車程僅相隔約20分鐘，根本不符條件，呼籲市府應站在城鄉平衡角度，推動港務專區，而非罔顧海線權益，更透露好市多美國總公司將於12月25日公布第3店位置。

江肇國指出，今年10月市府專案報告提到經發局指出「好市多第三店將落腳海線」，結果又發布台中精機都市計畫變更案新聞稿，並提及「市府與台中精機多次拜訪好市多、有望落腳成為第三家店」，質疑中市府是在製造話題炒地皮。

盧秀燕回應，台中市都市計畫都是公開透明，收到民眾送審，市府就是被動審查，強調這還不是定案，好市多還有其他場地，另也提及輝達總部當初要落腳投資，中央與各縣市政府都極力爭取，重大的民間投資願意落腳台中，市府表示歡迎，也會盡最大能力協助，台中市要發展經濟，不贊成「反商情緒」。

針對台中市第3店展店，好市多表示，將持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向，未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。