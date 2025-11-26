台中精誠商圈早午餐新選擇！三隻可愛店貓陪你用餐，必點份量超足的牛肋山咖喱飯和豐盛早午餐盤

最近吃到一家有著三隻可愛店貓的早午餐，店名也很可愛叫做▸早午山◂，位在精誠商圈裡開了快三年，但身為早午餐控的我們竟然直到最近才發現他們！

一進店裡會先看到左側的等待區，因為平日可預約但假日只能現場候位，我們這天到的時候店內也是全滿的，就先在等待區看菜單等待囉。

台中｜早午山

早午山的內用環境只有一樓，座位大概十來個，所以假日用餐尖鋒來真的是需要稍微等待哦，幸好我們用餐這天沒有等待太久就入座了。

台中｜早午山

等待的時候可以和店裡的三隻可愛店貓互動一下，從左到右分別是午吉/ Hoya/老闆，除了Hoya有看到其他二隻都會穿梭在客人之間蠻不怕生的～

台中｜早午山

店裡也很多貓咪的小擺飾，完全是貓控會喜歡的呀！

台中｜早午山

台中｜早午山

菜單Menu

菜單如下，除了早午餐盤還有咖哩的選擇。

台中｜早午山

台中｜早午山

門口黒板也會寫上當時另外提供或限量的餐點～

台中｜早午山

熱拿鐵

喝起來奶味比較偏重，剛好是小吠喜歡的。

台中｜早午山

冰美式

喝起來苦韻稍微重了一點，強生比較偏好偏酸的豆子啦～

台中｜早午山

起司豬熱壓吐司

早午餐盤整體的份量還蠻多的，除了主菜還有滿滿生菜搭配煎杏鮑菇、馬鈴薯片和炒蛋。

台中｜早午山

熱壓吐司裡豬肉丸的味道還蠻重口味的，整體以瘦肉居多，但起司味比較不明顯。

台中｜早午山

在一般早午餐店比較少吃到的煎馬鈴薯片，一旁炒蛋調味也蠻剛好的。

台中｜早午山

台中｜早午山

生菜是搭配油醋醬，裡面食材還吃得到橘子、火龍果跟梨子，種類豐富。

台中｜早午山

牛肋山咖喱飯

咖哩醬是分開的這點很棒，可以依自己喜好添加！白飯做成山狀的好可愛～

台中｜早午山

使用牛肋條的牛肉給了很多塊，咬下去口感軟嫩很好就口。

台中｜早午山

咖喱醬裡頭還有馬鈴薯，醬汁蠻濃郁，吃起來具有濃厚風味也帶點微辣口味，整體份量吃下來應該連男生都會有飽足感～

台中｜早午山

台中｜早午山

這天吃下來覺得早午山的早午餐和咖哩口味表現都不錯，難怪店裡生意很好人潮一直不斷進門耶！有喜歡吃早午餐的朋朋也可以抽空試看看～

早午山

地址：台中市西區精誠十七街4號

電話：0958 268 953

營業時間：週一、四、五08:00-15:00；週六、日10:00-18:00

IG：https://www.instagram.com/zaowushan_brunch.hill/

文章來源：強生與小吠的HYPER人蔘