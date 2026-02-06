台中糕餅業推多款春節禮盒 陳學聖期許讓全台了解台中糕餅文化故事

陳學聖為台中十大伴手禮業者加油打氣右二為陳允寶泉負責人翁羿琦。





前立委陳學聖日前獲盧秀燕市長邀請出任台中市工策會總幹事，6日專程到台中市十大伴手禮常勝軍-百年老店陳允寶泉了解年節禮品銷售情形。董事長翁羿琦建議十大伴手禮選拔應恢復金口碑獎，陳學聖當場允諾「馬上辦」，並強調會從網站改版著手，讓全台灣甚至全世界消費者都更了解台中糕餅文化的故事。



工策會總幹事陳學聖拜會陳允寶泉本店

陳學聖說，他過去南來北往，只要到清水服務區一定會去光顧陳允寶泉的賣店，因為陳允寶泉的產品讓他吃了會上癮，經過這麼多年之後，能夠親自跨進陳允寶泉自由路本店，心裡非常開心，而且店家一直不斷的推陳出新，百年老店要維護不容易，因為大家對於食物的口味非常挑嘴，但百年老店能夠維繫下來，就表示能不斷的從老店的基礎上推陳出新。

陳學聖特別推薦陳允寶泉今年春節推出限定年糕「吉祥如意糕」，以純糯米製成柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香與夏威夷果仁的溫潤口感，無需再經過蒸煮或烹飪處理，回家後即可直接分切享用，讓團圓時刻更輕鬆自在。



陳允寶泉董事長翁羿琦向陳學聖建議，十大伴手禮選拔應該要恢復金口碑獎，否則得到首獎的廠商，三年內不得再參賽，會讓許多消費者誤以為店家得獎後就不再用心。

陳學聖當場允諾，一定會再恢復金口碑獎，改成用邀請方式，一樣可以參加十大伴手禮的系列活動。他上任後己著手十大伴手禮網站改版，未來希望透過類似的電商平台，讓消費者可以輕鬆的在網站上找到台中優質的十大伴手禮，而且讓店家得獎後不會只是一個得獎紀錄，之後就被擺在倉庫裡面，這些東西都要不斷累積。

陳學聖曾任桃園縣政府文化局長，他表示自己是文化人，會特別重視如何發揚台中市的糕餅文化，讓這些百年老店的故事不是只有台中人知道，未來希望能行銷到全台灣及全世界。

除年糕產品外，陳允寶泉今年春節同步規劃多款榮獲「臺中十大伴手禮」肯定的代表性產品組合，內容涵蓋品牌經典糕點，包括太陽餅、御丹波、香柚檸檬蛋糕及寒天夏威夷豆牛奶軟糖等，皆曾在歷屆「臺中十大伴手禮」評選中獲得肯定，並屢獲金口碑獎及相關獎項殊榮，成為台中伴手禮的重要代表。

