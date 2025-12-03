台中糕餅業者援助香港! 義賣三天捐所得 港人也來挺

中部中心 ／許家程 黃信儒 台中報導

香港宏福苑世紀大火，造成嚴重死傷，台中有糕餅業者發起義賣活動，為期三天的營業所得都要捐助香港，有來台定居10年的香港大埔人，也來支持義賣活動，他說看到家鄉的同胞歷經災難，更能感同身受，希望透過小小的力量，幫助香港，再站起來。





糕餅業者挺香港 連續義賣三天所得全捐香港

台中有糕餅業者 舉辦義賣三天所得都要捐香港 將甜點的香氣轉化成支持的力量。（圖／民視新聞）





糕餅店裡，工作人員忙著搬貨補貨，這位大哥則是拿出籃子，開始東挑西選，從檸檬蛋糕選到太陽餅到鳳梨酥，台中這間糕餅店，一連三天舉辦義賣，要將營業所得，捐給香港，而這位大哥就是香港大埔人，也來挺家鄉

廣告 廣告





糕餅業者挺香港 連續義賣三天所得全捐香港

來台定居的香港人 也來糕餅店購買糕餅 幫助故鄉人。（圖／民視新聞）





來台定居10年的香港人，就是出生在大埔區，就是世紀大火發生的區域，他說能給的不多，但幫助故鄉人，還是要做，港人來幫忙，台灣人也覺得活動很有意義。店門口掛上，天佑大埔、天佑香港布條，業者說，不少香港人來到台中，回程時都會帶回伴手禮。這次看到香港宏福苑世紀惡火，造成嚴重死傷，感覺就像老朋友也受傷的感覺，才會發起義賣，要將甜點香氣，轉化成實際支持。





原文出處：糕餅業者挺香港 連續義賣三天所得全捐香港

更多民視新聞報導

只省40萬台幣! 港媒爆宏福苑建商用違規安全網 檢測報告造假

最新／香港宏福苑世紀大火釀156死 15人涉「誤殺罪」遭拘捕

香港宏福苑大火已156死 老翁崩潰照瘋傳、家人受訪

