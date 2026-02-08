台中糕餅王國 陳學聖大推百年老店

陳允寶泉董事長翁羿琦（中）向陳學聖（右一）建議，十大伴手禮選拔應該要恢復金口碑獎，否則得到首獎的廠商，三年內不得再參賽，會讓許多消費者誤以為店家得獎後就不再用心。

「台中市十大伴手禮」活動今年邁入第17屆，台中市新上任工策會總幹事陳學聖表示，市長盧秀燕曾形容「台中有兩半」，一半是名揚全台的「十大伴手禮」，另一半則是引領全球的「半導體」產業，突顯台中在製造實力與生活美學上的雙重競爭力。

在農曆春節前夕，台中市工策會總幹事陳學聖視察年節禮品市場，特前往百年老店「陳允寶泉」並肯定推陳出新，不愧是十大伴手禮廠商。陳學聖推崇陳允寶泉每項糕點，並針對新推出的年糕「吉祥如意糕」讚不絕口，非常可口，讓人一吃上癮。

陳允寶泉董事長翁羿琦表示，陳允寶泉是台中十大伴手禮常勝軍，但台中市十大伴手禮因改了評選規則，今年已無「金口碑獎」，翁羿琦當面向市府工策會總幹事陳學聖建議希望能再恢復，以免得過十大伴手禮的店家受3年不得再參賽的規定，一下子在得獎上沒了消息，讓人誤認已不再積極創新。陳學聖當場允諾會恢復，且「馬上辦」。

陳學聖同時表示，台中市是糕餅的王國，但是台中以外的人多不知道，如何讓台中以外的人知道，是重要的工作。

而且，如果一家店只是求口味的變化不會長久，因為其他人也會推陳出新，能夠活下來是因為它有故事，所以怎麼樣說故事讓，這個故事代代傳承，讓經驗和回憶累積、把文化和故事結合在一起就會發揚光大，「一起來說百年老店的故事」是他這一任想要做的事情。

迎接春節到來，陳允寶泉推出多款年節禮品，陳學聖特別推薦限定年糕「吉祥如意糕」，以純糯米製成柔韌糕體，融合柴燒桂圓的自然甜香，以及夏威夷果仁的溫潤口感，百吃不膩。而且，無需再經過蒸煮或烹飪處理，回家後即可直接分切享用，讓團圓時刻更輕鬆自在。