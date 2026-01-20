台中紅綠燈可愛爆擊 史努比「紅燈坐下、綠燈走路」

台中市交通局設置Snoopy號誌燈。台中市政府提供



可愛爆擊！Snoopy 及其經典角色即起在台中市的人行號誌燈、公車候車亭、捷運站、停車場到校園周邊均可遇見。台中市政府交通局表示，全面導入溫暖、可愛且高度辨識的視覺設計，讓市民與旅客在日常移動中，以更輕鬆、友善的方式理解並落實交通安全。

目前，台中市市政公園周邊路口，率先導入 Snoopy 造型人行號誌燈，在既有三燈式號誌中融入角色經典站姿，紅燈時，史努比會坐下，綠燈時，史努比開始走路。

大眾運輸場域方面，交通局規劃自2026年起，於市政公園周邊重要路線公車站陸續推出 Snoopy 主題公車候車亭及公車車體視覺，電子站牌也將結合 Snoopy 與角色兄弟姊妹呈現等候資訊。部分路線更規劃於沿線公車亭刊登「分段式 Snoopy 漫畫」，讓乘客搭乘完整路線即可欣賞完整故事。

此外，交通局也將於2026年全年，在市政公園周邊市府營運特定停車場導入主題視覺布置，從入口、電梯、繳費機到停車格塗裝，全面融入 Snoopy 角色元素，打造親子與旅客必拍的新亮點；同時選定市政公園周邊示範學校進行校園周邊主題化改造，包含交通安全標語更新，並規劃由孩童參與的 Snoopy 交通安全著色活動，落實交通教育向下扎根。

交通局指出，此次合作將自2026年第一季起分階段啟動，不僅是台中首次大規模導入國際角色 IP 於交通工程與宣導設計，更是全台首度以「城市級規模」串聯多元交通運具的沉浸式安全體驗，展現台中在交通治理與城市美學上的創新作為。

交通局特別規劃暖身活動，自1月19日至2月22日於市政公園展出3公尺高 Snoopy 與 Olaf 大型氣偶，以及多組 FRP 立體裝置與拍照打卡點，打造「搶先版」Snoopy 交通安全主題區。

